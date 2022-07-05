Polestar 5 готовится к дебюту: первое изображение конкурента Porsche Taycan

Прототип новинки показали в конце прошлого месяца на фестивале скорости в Гудвуде. Серийный вариант дебютирует до конца 2023 года, производство начнётся в 2024-ом.

Начало истории Polestar было положено в середине 90-ых годов прошлого века: ранее это была гоночная команда, затем подразделение переквалифицировали в тюнинг-ателье компании Volvo, а в 2017 году его было решено выделить в самостоятельный бренд. Нынешний модельный ряд включает в себя гибридное купе Polestar 1 и компактный электрический кросс-лифтбек Polestar 2. Производство обеих моделей налажено в Китае – марка Volvo принадлежит «поднебесному» холдингу Geely. Продаются автомобили на разных рынках, в том числе в Европе и США.



На фото: прототип Polestar 5 1 / 3 На фото: прототип Polestar 5 2 / 3 На фото: прототип Polestar 5 3 / 3

Модельный ряд бренда в дальнейшем расширят: его пополнят пара кроссоверов – Polestar 3 и 4, а также флагманский седан 5 (недавно все три будущие новинки засветились на одном тизере). Как Kolesa.ru сообщал ранее, у «четырёхдверки» будет собственная алюминиевая платформа, её разработкой занимается британский филиал Polestar (MIRA в Нанитоне, графство Уорикшир). Кроме того, известно, что двухмоторную силовую установку создаёт головной технический центр в шведском Гётеборге. Известно, что максимальная отдача системы составит 884 л.с., а крутящий момент – 900 Нм.



Тизер Polestar 5

В конце прошлого месяца прототип Polestar 5 показался на британском Фестивале скорости в Гудвуде. Известно, что кузов Polestar 5 состоит в основном из алюминиевых компонентов, скреплённых по технологии, опробованной на спорткарах Lotus (владельцем компании Lotus Cars также является китайский холдинг Geely).

Ранее предсерийные прототипы новинки в камуфляже попадались фотошпионам в ходе дорожных тестов. Однако пока что компания официально полностью не рассекретила внешность серийного флагманского седана, так что у художников есть возможность представить собственное видение будущей «четырёхдверки». Свой вариант экстерьера Polestar 5 предложил дизайнер испанского издания motor.es.



Тизер Polestar 5

В основу рендера легли патентные изображения новинки, которые ранее утекли в Сеть. Судя по ним, Polestar 5 получила «спортивный силуэт», модель представляет собой нечто среднее между седаном и лифтбеком с покатой линией крыши, переходящей в необычно оформленную корму с фирменной длинной кривой задних фонарей. Длина «четырёхдверки» составляет около пяти метров.

Судя по подготовленному изображению, у Polestar 5 будет головная оптика L-образной формы, которая обрамляет линию капота, здесь же и светодиодные ходовые огни. Основной блок фар, вероятно, расположат ярусом ниже, по бокам от небольшой заглушки, расположенной на месте традиционной решётки радиатора. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован лаконичный воздухозаборник.



Рендер серийной версии Polestar 5

Предполагается, что салон базовой версии «пятёрки» будет четырёхместным, однако в качестве опции предложат задний диван, рассчитанный на троих седоков. Вероятно, приборная панель будет оформлена в минималистичном стиле, стоит ждать виртуальной «приборки» и большого тачскрина современной информационно-развлекательной системы.

В конкуренты новинке прочат Porsche Taycan и Tesla Model S. Отметим, заявленная для Polestar 5 мощности установки – 884 л.с. – больше, чем у топового Porsche Taycan Turbo S (761 л.с.), но меньше, чем у трёхмоторной версии Tesla Model S Plaid (1020 л.с.).

