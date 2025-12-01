Рестайлинг ×

Полноприводный седан Voyah Passion L готов к старту продаж

01.12.2025 782 0 0
Полноприводный седан Voyah Passion L готов к старту продаж

Марка Voyah объявила дату запуска значительно переработанной четырехдверки, получившей к названию приставку в виде литеры L. Модель будет доступна с гибридной силовой установкой и полным приводом.

Первый публичный показ седана Passion L принадлежащий концерну Dongfeng премиум-бренд Voyah провел в конце августа. Интерьер рассекретили в сентябре, и в том же месяце в Китае открыли прием «слепых» заказов, то есть без объявления цен. А теперь марка озвучила дату полноценного запуска – 10 декабря. Вдобавок компания опубликовала очередную порцию фирменных изображений.

Напомним, Voyah Passion L является существенно модернизированной версией «просто» Passion (в Китае прежняя модель также известна как Zhuiguang или Chasing Light). Исходный седан дебютировал в самом конце 2022 года, полномасштабный выход на рынок состоялся в 2023-м. Изначально четырехдверка была доступна в виде электрокара, позже появился подзаряжаемый гибрид, который в итоге вытеснил «электричку». Вот и «эльку» предложат только с гибридной установкой.

Дизайн Passion L выполнен в стиле только что стартовавшего родственного гибридного кроссовера Voyah Taishan. Четырехдверке тоже достались двухэтажная головная оптика и внушительная радиаторная решетка. Если сравнивать с предыдущим седаном, то другими еще стали бамперы и капот, с боков убрали хромированные L-образные вставки. Кроме того, как и для SUV, предусмотрена двухцветная окраска кузова. Наконец, седану положен автопилот ADS 4 от фирмы Huawei.

Длина Voyah Passion L составляет 5125 мм, что на 37 мм больше, чем у дореформенного седана. Ширина равна 1985 мм (+15 мм), высота в зависимости от версии – 1505 или 1522 мм (показатель предшественника – 1505 или 1515 мм). Растянули и колесную базу – теперь 3010 мм против 3000 мм у прежней четырехдверки.

Интерьер полностью новый. Если предыдущий «просто» Voyah Passion имеет табло во всю ширину передней панели, то у «эльки» раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Еще заменили руль, тоннель и карты дверей. Центральный планшет – размером 16,1 дюйма и с разрешением 3K. Сама мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5.0 от той же фирмы Huawei. В расположенном между передними креслами подлокотнике спрятан холодильник, в торце тоннеля есть сенсорная панель для управления различными функциями. Еще один дисплей встроен в откидной подлокотник заднего дивана. Разумеется, кресла имеют подогрев, вентиляцию и массажер.

Известно, что в основе Voyah Passion L лежит платформа с 800-вольтовой электросистемой. Силовая установка седана включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.) и пару электродвигателей. То есть, как и предшественник, седан имеет полный привод. Китайцы пишут, что вместе два электродвигателя Passion L выдают те же 517 л.с., что и моторы кроссовера Voyah Taishan. При этом четырехдверке якобы досталась батарея емкостью 63 кВт*ч, тогда как SUV укомплектован аккумулятором на 65 кВт*ч. Прежний гибридный Voyah Passion на родине доступен со 136-сильным турбомотором 1.5 (тоже работает только в режиме генератора), электродвигателями мощностью 177 и 217 л.с. и батареей на 43 кВт*ч.

Комплектации и цены Voyah Passion L узнаем на следующей неделе. Что же касается России, то у нас лишь недавно локализовали сборку гибридного Voyah Passion. Седан с новым дизайном для РФ официально пока не анонсировали. Зато российские клиенты уже могут оставить заявку на кроссовер Voyah Taishan в том же стиле.

седан Китай авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Voyah Voyah Passion Dongfeng
