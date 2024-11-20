Польская Izera всё ещё далека от запуска из-за нехватки денег и потери поддержки Geely

Представленная в 2020 году польская марка Izera позиционируется как потенциальный конкурент чешской марки Skoda, она хочет производить относительно доступные, качественные и практичные электромобили. На европейский рынок модели Izera должны были выйти в этом году, но, как это часто бывает у молодых компаний, что-то пошло не так…

Марка Izera (названа в честь Йизерских гор на границе Польши и Чехии) — это детище совместного предприятия ElectroMobility Poland (EMP), основанного в 2016 году польскими энергетическими компаниями PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA. В рамках презентации марки Izera в 2020 году были показаны два прототипа будущих моделей — компактный кроссовер (известен под кодовым индексом Z100) и компактный хэтчбек (T100), их дизайн разработала итальянская студия Torino Design а за конструкторскую часть отвечала германо-швейцарская компания EDAG Engineering.

В 2022 году ElectroMobility Poland объявила, что приобрела у китайского холдинга Geely лицензию на модульную платформу SEA и подкатит её под свои будущие «электрички». Финальный вариант дизайна моделей Izera должна была довести до ума итальянская компания Pininfarina, всего к запуску готовились три модели — к кроссоверу и хэтчбеку был добавлен соплатформенный универсал.

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EMP хочет выпускать электромобили Izera на собственном заводе в польском городе Явожно, который находится близко к границе Чехии и Словакии, а также входит в Особую экономическую зону Катовице, буквально напичканную производителями автомобильных комплектующих — от Brembo до ZF. Завод мощностью 150 000 машин в год должен был заработать до конца 2024 года, но, как сообщает Automotive News Europe, его строительство до сих пор не началось.

Пробуксовка проекта Izera связана с недостаточным финансированием: для его реализации нужно порядка 3 млрд евро, тогда как пока учредителям EMP удалось привлечь только 133 млн евро инвестиций — в основном это деньги различных польских госкомпаний. Одним из инвесторов проекта должен был стать также китайский холдинг Geely, но из-за обострения торговых отношений между Китаем и Евросоюзом Geely, выполняя директиву китайского правительства, не может инвестировать деньги в Польшу.

Напомним, что минувшим летом Еврокомиссия инициировала введение повышенных пошлин на электромобили китайского производства, чтобы защитить европейский рынок от экспансии китайских автопроизводителей. Эта мера расколола ЕС, потому что не все страны поддерживают такую политику. Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта на октябрьском голосовании высказались против введения повышенных пошлин на китайские «электрички». Поддержали пошлины Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Ирландия, Дания, Болгария, Эстония, Латвия и Литва. Остальные страны-члены ЕС воздержались от принятия решения. Министерство коммерции КНР в качестве ответных мер потребовало у китайских автопроизводителей прекратить инвестиции в те страны, которые поддержали введение повышенных пошлин на китайские электромобили.

По словам представителя ElectroMobility Poland, для будущих моделей Izera, скорее всего, придётся искать другую платформу. По сути, это означает, что проект придётся начинать с нуля, на его реализацию потребуется не менее двух лет, и это при самом хорошем раскладе. То есть серийные модели Izera могут выйти на рынок примерно к началу 2027 года.

В свете начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили перспективы марки Izera представляются ещё более туманными, но руководство EMP теперь намерено добавить в гамму plug-in гибридные модификации на случай, если через два года негативный тренд в сегменте электромобилей не сменится на позитивный.

