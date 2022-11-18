Польская Izera, нацеленная на конкуренцию со Skoda, будет использовать платформу Geely

Марка Izera (названа в честь Йизерских гор на границе Польши и Чехии) была представлена летом 2020 года, за ней стоит совместное предприятие ElectroMobility Poland (EMP), основанное в 2016 году польскими энергетическими компаниями PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA.

Izera будет производить качественные, доступные и практичные электромобили, наиболее близким аналогом на европейском рынке является чешская Skoda (принадлежит концерну Volkswagen). В рамках презентации марки Izera были показаны два прототипа будущих моделей — компактный кроссовер (известен под кодовым индексом Z100) и компактный хэтчбек (T100), их дизайн разработала итальянская студия Torino Design а за конструкторскую часть отвечала германо-швейцарская компания EDAG Engineering.

Izera сразу заявила, что платформа у её электромобилей будет покупной, руководство EMP вело переговоры с многими потенциальными поставщиками, в том числе с Volkswagen, Toyota и Hyundai, но в итоге остановила выбор на Geely и платформе SEA — вчера было официально объявлено о подписании лицензионного договора, причём новость пришла именно по линии Geely. В сообщении сказано, что первым в серию пойдёт кроссовер, затем к нему на конвейере присоединятся хэтчбек и универсал. Последний пока ещё никак не засвечен. Далее на платформе SEA будут спроектированы ещё несколько новых моделей Izera.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Выпускаться электромобили Izera будут на собственном заводе, о строительстве которого было объявлено в конце 2020 года, его запуск намечен на 2024 год. Завод строится в польском городе Явожно, который находится близко к границе Чехии и Словакии, а также входит в Особую экономическую зону Катовице, буквально напичканную производителями автомобильных комплектующих — от Brembo до ZF.



На сайте Izera нет никакой новой технической информации о её грядущих моделях, но появился раздел с «тележкой» SEA, целевые показатели слегка скорректированы: теперь сказано, что до 100 км/ч электромобили Izera смогут разогнаться менее чем за 7 с (раньше обещали 8 с), а запас хода на одной зарядке превысит 400 км по циклу WLTP — для недорогих семейных электромобилей вполне приличные показатели. В оснащении обещаны современные электронные ассистенты водителя, необходимые для получения высокого рейтинга Euro NCAP.



Добавим, что платформу SEA холдинг Geely представил в 2020 году в привязке к свежеиспечённой премиальной марке Zeekr, а сегодня помимо Zeekr новинки на этой платформе есть у брендов Jidu, Radar, smart, Polestar, Volvo и даже Lotus (по слухам, в основе кроссовера Lotus Eletre лежит спортивная версия платформы SEA-S, которую Lotus в маркетинговых целях именует как Lotus Electric Premium Architecture). Платформа SEA очень гибкая, она рассчитана на машины с колёсной базой от 1800 до 3300 мм и любой тип привода (передний, задний, полный).



В общем, Geely можно поздравить: китайский холдинг успешно и глубоко интегрируется в европейский автопром. Напомним, что на прошлой неделе Geely и Renault Group объявили о создании гигантского моторного СП, которое может стать крупнейшим в мире производителем ДВС и гибридных силовых установок.

