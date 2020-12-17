Польская Izera строит завод и ведёт переговоры с VW, Toyota и Hyundai о покупке платформы

Свежеиспечённая автомобильная марка Izera из Польши определилась с выбором площадки для производства электрических хэтчбека и кроссовера: завод возведут в городе Явожно, который находится близко к границе к Чехии и Словакии, а также входит в Особую экономическую зону Катовице, буквально напичканную производителями автомобильных комплектующих — от Brembo до ZF.

Марка Izera была явлена миру в июле этого года, за ней стоит подконтрольное польскому правительству СП ElectroMobility Poland, основанное в 2016 году энергетическими компаниями PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA. Цель ясная и амбициозная: возродить некогда мощный национальный польский автопром в современных европейских реалиях, требующих всё новых и новых электромобилей, каковые должны помочь снизить антропогенные выбросы CO 2 и спасти планету от глобального потепления.

ElectroMobility Poland сразу заявила, что намерена закупать для своих «электричек» готовую платформу у стороннего производителя, но он пока не назван. По данным Reuters, переговоры на эту тему ведутся с Volkswagen, Toyota и Hyundai – вероятно, победит тот, кто даст наиболее низкую цену.



Зато на этой неделе появилась ясность с заводом Izera — его будут строить в Явожно, состоялась презентация для инвесторов с участием представителей местных властей, выказывавших огромную радость от того, что из 30 потенциальных площадок выбран именно город в Силезском воеводстве с его удачным географическим положением, благоприятствующей инновационному бизнесу политикой и уже сложившимся автопромышленным кластером.



Явожно

Производство планируется запустить не в 2023-м, как сообщалось летом, а в 2024 году. Плановая мощность не названа, известно лишь, что непосредственно завод создаст 3000 рабочих мест, ещё 12 000 появятся у предприятий-смежников, итого Izera рекрутирует сразу 15 000 человек, что, конечно, благотворно скажется на социально-экономическом климате Польши.



Что до конечной продукции, хэтчбека и кроссовера, то они по-прежнему существуют лишь в виде макетов: над их обликом трудилась итальянская студия Torino Design, а за конструкторскую часть отвечала германо-швейцарская компания EDAG Engineering — она же, вероятно, будет адаптировать разработанные итальянцами кузова под пока не выбранную платформу. Добавим, что в мире электромобильных стартапов это совершенно рядовая ситуация: например, Fisker представил свой электрический кроссовер Ocean в начале года и только в октябре договорился с Magna о поставках платформы для него, в связи с чем дизайн и характеристики Океана будут пересмотрены.



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Мы это к тому, что окончательный облик хэтчбека и кроссовера Izera тоже, скорее всего, будет существенно отличаться от дизайн-макетов на фотографиях, неизменной останется лишь концепция: Izera — это массовые, практичные электромобили для народа, а не премиум-продукт для элит. Соответственно не следует ждать роскоши и эксцентричных решений, модели Izera будут иметь современный практичный кузов, который по функциональности не уступит моделям Skoda.



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В июле представители Izera сообщали, что до 100 км/ч её электромобили смогут разогнаться менее чем за 8 с, а запас хода на одной зарядке составит 400 км по циклу WLTP. Но, повторимся, это ориентировочные значения — конечные будут зависеть от выбранной платформы и уровня технологий, доступных в 2024 году. Собственно, и сроки выхода моделей Izera на рынок могут быть ещё не раз скорректированы — ни один электромобильный стартап пока не выдержал заявленных в бизнес-плане сроков.

