Польская марка FSO сегодня: электрический хэтчбек и водородный фургон

Современная компания FSO Syrena w Kutnie S.A., расположенная в городе Кутно, не имеет никакого отношения к заводу FSO времён соцлагеря, что находился в Варшаве, но хочет вернуть к жизни самые известные имена из истории польского автопрома — Syrena, Polonez, Nysa, Mikrus, Warszawa.

Польша намерена возродить собственный автопром, а не только собирать задёшево модели зарубежных марок. В прошлом году здесь была с нуля создана марка Izera, которая будет выпускать доступные электромобили, а вот с FSO история более сложная и длинная.

Завод FSO в Варшаве, начавший после Второй мировой войны выпускать по лицензии советские легковушки ГАЗ-М-20 «Победа», был полностью ликвидирован 10 лет назад. И практически сразу нашлись желающие возродить имена выпускавшихся на этом заводе моделей, в частности малолитражки Syrena — небольшого двухдверного седана.

FSO Syrena

Права на имя Syrena купила польско-канадская компания AK Motor — та самая, что собирается делать в Канаде чудаковатый электрический седан Maple Majestic с большим дорожным просветом. В Польше AK Motor хочет выпускать под маркой Syrena современное купе, но с ретро-дизайном по мотивам старой Сирены — разработка ведётся с 2012 года и в серию пока так и не пошла. Об этой машине мы расскажем потом в отдельном материале.



Тогда же в 2012 году группа предпринимателей из Кутно тоже захотела делать свою Сирену и учредила впоследствии предприятие FSO Syrena w Kutnie S.A. Судебные разбирательства между ним и AK Motor вокруг имени Syrena, по данным польских СМИ, продолжаются по сей день. Компания из Кутно, впрочем, уже сейчас больше выпячивает аббревиатуру KFSO — её нехитрая эмблема представляет собой букву «К» в кружочке. Сайт KFSO не обновляется с 2018 года, но страничка компании в Фейсбуке жива и регулярно докладывает о новых свершениях, которые и стали поводом для нашей публикации.

Бензиновый хэтчбек Vosco 1 / 3 Бензиновый хэтчбек Vosco 2 / 3 Бензиновый хэтчбек Vosco 3 / 3

Примерно к 2017 году KFSO завершила разработку собственного переднеприводного субкомпактного хэтчбека с передком в стиле Fiat 500 и горбатой кормой. Именно он должен был стать новой Сиреной, но из-за неясности с правами на этот бренд машине дали другое имя — Vosco, в честь Мечислава Возко, одного из основателей KFSO. Vosco планировалось оснащать покупным 1,4-литровым бензиновым «атмосферником» производства GM мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» — как говорится, дёшево и сердито.



Электрические хэтчбеки Vosco

В 2018 году, судя по информации на сайте, началась подготовка к производству, но оно так и не заработало, поскольку в KFSO осознали, что делать традиционный хэтч с бензиновым мотором в Европе уже поздно и надо срочно переключаться на электромобили. Электрическая версия Vosco была представлена летом прошлого года в виде прототипа, о котором не без гордости рассказывала польская пресса — мол, первый национальный легковой электромобиль! Единственный электромотор на передних колёсах выдаёт 115 кВт (116 л.с.), батарея ёмкостью 31,5 кВт·ч обеспечивает около 200 км пробега на одной зарядке. Спортивная версия будет располагать мощностью в 175 кВт (240 л.с.).



Vosco EV2

Vosco EV2

Тем же летом компания заявила, что несколько построенный прототипов электромобиля в горбатом кузове бензинового хэтчбека нужны лишь для тестов и обкатки «железа», а серийная машина получит совсем другой, более крупный кузов с более современным дизайном (уже без горбатой кормы): пока он представлен в виде скетчей и тизеров. Новая версия называется Vosco EV2, живьём её покажут в этом году, дата начала производства не названа. Зато известно, что на базе Vosco EV2 будут сделаны модели с другими кузовами, в частности купе и пикап.



Старый FSO Polonez и его концептуальный преемник 1 / 4 Старый FSO Polonez и его концептуальный преемник 2 / 4 Старый FSO Polonez и его концептуальный преемник 3 / 4 Старый FSO Polonez и его концептуальный преемник 4 / 4

Также летом KFSO показала концепт нового Polonez — реинкарнации одноимённого лифтбека марки FSO из 70-х, но каковы его серийные перспективы, пока непонятно.



Водородный фургон EVAN

А самая свежа новость поступила в начале февраля: оказалось, что KFSO участвует в правительственном конкурсе на разработку экологически чистого лёгкого коммерческого фургона. В Фейсбуке опубликован скетч варианта от KFSO под названием EVAN, у которого будет электрическая силовая установка на водородных топливных элементах. Если KFSO выиграет конкурс (там помимо неё участвуют ещё три кандидата), то получит государственные денежки и будет обязана представить готовую машину в 2023 году.



Мы будет продолжать следить за деятельностью FSO Syrena w Kutnie S.A. и как-только компания даст значительный повод для новой публикации, непременно её подготовим.

