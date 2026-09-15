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Porsche 718 Boxster следующего поколения: новые изображения

15.09.2026 253 0 0
Porsche 718 Boxster следующего поколения: новые изображения

На прошлой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии спорткара нового поколения, благодаря которым у нас есть возможность более точно воспроизвести внешность автомобиля.

Модель Boxster была впервые представлена в 1996 году, став самой бюджетной моделью бренда. Сегодня на конвейере четвёртое поколение родстера с заводским индексом 982, премьера которого состоялась в начале 2016 года. Уже давно назрела потребность в преемнике, и первые тестовые образцы были замечены ещё в конце 2022 года. С тех пор прототипы надолго пропали из виду, а судьба нового поколения оказалась под вопросом. Однако в прошлом месяце стало известно о том, что Porsche всё-таки не будет отказываться от новых 718 Boxster и 718 Cayman. Свидетельством этому являются и свежие фотографии прототипов с гораздо меньшим количеством камуфляжа, чем ранее.

Нынешний Porsche 718 Boxster
Нынешний Porsche 718 Boxster
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Нынешний Porsche 718 Boxster
Нынешний Porsche 718 Boxster
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Нынешний Porsche 718 Boxster
Нынешний Porsche 718 Boxster
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Родстер получит более узкие фары в стиле модели Taycan, а передний бампер с вертикальными перекладинами напоминает некоторые версии обновлённого 911. Боковины спорткара сделают максимально простыми без ярких выштамповок и воздуховодов, дверные ручки классические под «естественный хват», выделяются лишь массивные накладки в районе порогов. Сзади новый 718 Boxster легко узнать по более простой форме фонарей, перекликающейся со всеми остальными новинками компании. Из необычных деталей — лючок для подзарядки, расположенный строго по центру заднего бампера. Кроме того, родстер изображён с колёсными дисками оригинального дизайна.

Рендер нового Porsche 718 Boxster

Главным обновлением в техническом плане станут полностью электрические силовые установки, именно с ними новые модели изначально выйдут на рынок. Ожидается, что базовые версии будут заднеприводными с единственным электромотором, более мощные двухмоторные модификации впервые позволят 718 Boxster и 718 Cayman стать полноприводными. Самый мощный вариант может получить более 600 л.с. Позже на рынок выйдут и спорткары с двигателями внутреннего сгорания, которых изначально не было в планах, но замедление продаж электромобилей изменило ситуацию.  

Рендер нового Porsche 718 Boxster

Премьера электрических 718 Boxster и 718 Cayman ожидается в следующем году. Между тем, под вопросом оказалась судьба другого электромобиля компании — модели Taycan.

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