Новый Porsche 718 всё-таки будет: готовятся как электрические версии, так и с ДВС

Компания Porsche решила не отменять новое поколение младших спорткаров 718 Cayman (купе) и 718 Boxster (родстер), разработка продолжается, а премьера, судя по всему, уже не за горами.

В последние месяцы в СМИ стали особенно часто мелькать снимки закамуфлированных прототипов нового Porsche 718, из чего стало ясно, что его разработка не остановлена и близится к завершению. Окончательно сомнения по этому поводу развеял гендиректор Porsche Михаэль Ляйтерс, давший на днях интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung: в нём он подтвердил, что Porsche 718 в виде электромобиля точно пойдёт в производство, но не уточнил, когда именно.

Porsche 718 Boxster и Porsche 718 Cayman ушедшего поколения 982

Напомним, что производство бензинового Porsche 718 поколения 982 завершилось в прошлом году. Предполагалось, что ему на смену до конца 2025 года придет одноимённый полностью электрический спорткар начального уровня — официально он был анонсирован в 2022 году, а его предвестником стал концепт Porsche Mission R образца 2021 года.

В конце 2024 года инсайдеры сообщали, что Porsche не успевает закончить разработку нового Porsche 718 в положенный срок из-за ряда технических сложностей и проблем с поставщиками, выход этой модели на рынок отодвинулся ориентировочно на 2027 год.

Один из ранних прототипов электрического Porsche 718

Осенью 2025 года из неофициальных источников стало известно о том, что новый Porsche 718 всё-так получит версии с ДВС в дополнение к электрическим.

В феврале этого года, когда компания Porsche уже основательно погрузилась в кризис и у её руля встал Михаэль Ляйтерс, поползли слухи о том, что в целях экономии средств новый Porsche 718 может быть полностью отменён, при этом сохранялась вероятность, что бензиновые версии всё-таки уцелеют.

Теперь ясно, что разработка электрического Porsche 718 продолжается — компания решила довести этот проект до конца, то есть до конвейера. Предполагается, что электрическими силовыми установками будут оснащаться младшие версии Porsche 718, а бензиновый двигатель получат топовые и, соответственно, дорогие версии. Будет ли это модернизированный 4-цилиндровый оппозитный мотор или 6-цилиндровый, пока неизвестно. Не исключён даже двигатель другой (например, рядной) архитектуры и гибридизация. У электрического Porsche 718 точно будет родственник под маркой Audi.

Под электрический Porsche 718, напомним, разработана собственная платформа с вертикальной батареей за спинками кресел водителя и единственного пассажира. Цель такого решения — обеспечить низкую посадку и ощущения от вождения как у среднемоторного бензинового Porsche 718. Насколько будут унифицированы по платформе электрические и бензиновые версии нового Porsche 718 и будут ли вообще унифицированы как-либо, кроме дизайна, пока неизвестно. В любом случае хорошо, что новый младший спорткар у Porsche точно будет

Одним из главных конкурентов нового Porsche 718 на рынке станет новый Alpine A110, у которого тоже будут электрические и бензиновые версии. Премьера электрического Alpine A110 должна состояться уже в этом году, бензиновые версии ожидаются позже.

