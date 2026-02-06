Audi опровергла слухи об отказе от электрических спорткаров

В основу первенца нового сегмента ляжет Concept C, который немецкая марка представила в начале осени 2025 года. Серийная модель ожидается в 2027-м.

Модельный ряд Audi несколько лет назад избавился от своих спорткаров – TT и R8 – и теперь линейка выглядит слегка пустовато. В дальнейшем компания намерена исправить эту ситуацию. Но стоит сразу оговориться, что обещанные новинки обрадуют не всех: ранее в Ауди рассказали о том, что в планах разработка спорткаров только с полностью электрической «начинкой». Согласно заявлению компании, версий с ДВС ждать не стоит.

На фото: Audi Concept C

Как стало известно на днях, марка Porsche может полностью отменить новый 718, хотя и есть шанс, что выживут модификации с ДВС. При этом предполагалось, что именно полностью электрическая платформа от будущего Porsche 718 ляжет в основу обещанного серийного «зелёного» спорткара Audi (оба бренда входят в состав концерна Volkswagen). Предположение о том, что будущее спортивных электромобилей «окольцованной» марки теперь под вопросом, высказала немецкая газета Handelsblatt.

Согласно информации издания, если Porsche действительно откажется от электрических 718 Boxster и 718 Cayman, то Audi придётся либо отказаться от своего спорткара на «тележке» Porsche, либо выкупить её и продолжить разработку своими силами. Отмечается, что такая сделка может обойтись марке в «девятизначную сумму» и не факт, что руководство Audi пойдёт на это ради электрического спорткара, который явно будет выпускаться скромным тиражом.

Как сообщает Motor1.com, представитель Audi Дэниел Шустер опроверг появившиеся в СМИ предположения и назвал их слухами. Судя по всему, пока что компания по-прежнему занимается проектом разработки собственного полностью электрического спорткара. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в его основу ляжет Audi Concept С, представленный в начале осени 2025 года.

Напомним, шоу-кар представляет собой купе-кабриолет, за внешность которого отвечал новый главный дизайнер Audi – итальянец Массимо Фрасчелла. Габаритная длина концепта равна 4,35 метра, ширина – 1,95 метра, высота – 1,23 метра, а расстояние между осями – 2,65 метра. Снаряженная масса этой «электрички» составляет 1650 кг. Тяговая батарея у этой электрички находится не в полу, а за спинами водителя и единственного пассажира.

Audi Concept С получил расширенные колёсные арки, головную оптику узкой формы с необычным световым рисунком, вертикально расположенную прямоугольную заглушку на месте традиционной радиаторной решётки. Кромкой нижней части переднего бампера является чёрный сплиттер. Ещё концепт получил обычные наружные зеркала, скрытые механизмы открытия дверей, «острые» боковые юбки.

У шоу-кара со складным жёстким верхом отсутствует заднее стекло, а корма украшена узкими горизонтальными фонарями, между которыми расположен логотип марки, а также большим диффузором с вертикальным светоотражателем по центру. Как сообщалось ранее, серийная версия нового спорткара Audi многое возьмёт от предвестника.

Подробностей о силовой установке Audi Concept C пока по-прежнему нет. Как сообщалось ранее, серийный спорткар в «базе» будет одномоторным заднеприводным, а топ-версия получит двухмоторную электрическую установку и соответственно полный привод.