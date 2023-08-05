На этой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии немецкого кроссовера практически без камуфляжа, которые позволяют разглядеть все особенности внешнего вида новинки.

Компактный кроссовер Macan первого и единственного пока поколения, построенный на платформе Audi Q5, был впервые представлен в конце 2013 года на Международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Название модели происходит от индонезийского слова «мачан», что переводится как «тигр». За почти 10 лет паркетник получил несколько обновлений, наиболее заметное из которых произошло летом 2018 года. Сейчас компания продолжает тестировать новую генерацию Макана, и его внешность уже хорошо видна благодаря почти полному отсутствию маскировки.

Рендер нового Macan

Макан сохранит характерный для кроссоверов Порше облик, при этом по пропорциям он станет гораздо ближе к модели Cayenne Coupe за счёт сильно заваленных задних стоек. Передняя часть у новинки будет оригинальной: это первый Porsche с «двухэтажной» оптикой. Сверху в привычном месте расположатся блоки со светодиодными ходовыми огнями, состоящими их четырёх горизонтальных штрихов в каждом. Блоки эти достаточно крупные и напоминают модель Taycan, однако основные фары с ближним и дальним светом всё же будут встроены в бампер. Сбоку можно отметить сохранившиеся классические дверные ручки под «естественный хват» и глубокие выштамповки в нижней части дверей. Что же касается задней части, то она решена в фирменном стиле Porsche – основной мотив здесь задаёт горизонтальная светодиодная полоса габаритных огней, растянувшаяся во всю ширину кормы. Необычным элементом можно считать появившийся стеклоочиститель на заднем окне, которого нет у похожего по форме Cayenne Coupe.

Рендер нового Macan

Новый кроссовер будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi. В самой мощной двухмоторной модификации Макан будет развивать более 600 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Для сравнения, мощность нынешнего Macan Turbo составляет 440 л.с. (550 Нм).

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Ранее ожидалось, что премьера новинки состоится в этом году, однако из-за проблем с программным обеспечением её перенесли на следующий год.