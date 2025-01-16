Porsche нужен новый бензиновый Macan, чтобы избежать дальнейшего снижения продаж

В компании Porsche всерьёз задумались о разработке второго поколения бензинового кроссовера Macan, так как есть все основания полагать, что электрический не оправдает возложенных на него надежд и не вывезет Porsche в светлое будущее.

В начале недели мы подробно разбирали статистику продаж Porsche в 2024 году: кроссовер Macan разошёлся тиражом 82 795 шт. (+5% по сравнению с продажами в 2023 году), из них 18 278 шт. — это новый электрический Macan на платформе PPE, вышедший на рынок прошлым летом. В целом глобальные продажи Porsche в 2024 году сократились на 3% до 310 718 автомобилей.

Бензиновый Porsche Macan первого поколения

Актуальный бензиновый Porsche Macan, что выпускается с 2014 года, покинул европейский рынок прошлой весной из-за ужесточившихся правил кибербезопасности, которым он не соответствует, но пока доступен на других рынках. По данным британского журнала Autocar, в этом году бензиновый Macan первого поколения окончательно уйдёт в историю, в связи с чем можно ожидать дальнейшую просадку глобальных продаж Porsche, так как электрический Macan пользуется куда меньшим спросом, чем бензиновый. Продажи электрического семейства Porsche Taycan в прошлом году сократились сразу на 49% до 20 836 шт.

Электрический Porsche Macan

Из-за глобального замедления спроса на электромобили компания Porsche уже не раз корректировала свой план развития на ближайшие десять лет: ей пришлось продлить жизненные циклы актуальных бензиновых моделей Cayenne и Panamera, а также отложить на неопределённый срок запуск флагманского электрического кроссовера, известного как проект K1. Более того, рассматривается вариант создания версии K1 с ДВС, что означает реинжиниринг всего проекта, который изначально не был рассчитан на ДВС.

Электрический Porsche Macan

В свою очередь новый, полностью электрический Porsche 718 задерживается из-за проблем с поставщиком батарей и других технических трудностей, тогда как его бензиновый предшественник уже практически покинул европейский рынок вслед за бензиновым Macan — в продаже остались только дорогие топовые версии RS. Таким образом, продажи Porsche по итогам 2025 года могут оказаться одними из самых низких в этом веке, что, разумеется, вряд ли понравится акционерам.

Электрический Porsche Macan

По данным инсайдеров, на которых ссылается Autocar, в Porsche сейчас в спешном порядке прорабатывают идею выпуска нового поколения бензинового Macan, потому что только он способен удержать продажи компании на высоком уровне (не менее 300 000 машин в год) и сохранить её устойчивость в нынешние неспокойные времена. Окончательное решение ещё не принято, потому что оно, скорее всего, должно идти в связке с обновлёнными планами развития других брендов материнского концерна Volkswagen, а на их разработку и утверждение потребуется некоторое время. Полагаем, решения будут приняты после публикации финансового отчёта всей Volkswagen Group в начале весны.

Электрический Porsche Macan

«Первый» бензиновый Porsche Macan был, по сути, техническим клоном Audi Q5 первого поколения, а «второй» может быть сделан на базе Audi Q5 третьего поколения на платформе PPC, премьера которого состоялась в сентябре прошлого года. При должном старании состряпать новый бензиновый Macan можно за год-полтора и вывести на рынок уже в 2026 году — посмотрим, проявит ли руководство Volkswagen Group в этом вопросе жизненно важную расторопность.