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  • Porsche проверит бензиновые двигатели из-за подозрений в махинациях с выбросами

Porsche проверит бензиновые двигатели из-за подозрений в махинациях с выбросами

24.08.2020 35 0 0

Немецкая компания, входящая в состав концерна Volkswagen, уже сообщила властям о проведении внутреннего расследования.

 

Скандал с участием концерна VW начался из-за использования автопроизводителем специального программного обеспечения, которое позволяет занижать уровень вредных выбросов некоторых двигателей на тестах. Он стартовал в 2015 году в США, а впоследствии затронул все страны присутствия машин марок (в числе последних был и бренд Porsche). Тогда речь шла только о дизельных двигателях.

На фото: Porsche Panamera

В ходе рассмотрения дела прокуратура Штутгарта (Германия) выяснила, что Porsche нарушала законодательство в сфере выхлопов с 2009 года. Так, компания использовала двигатели, созданные Audi, при этом её руководство не проконтролировало реальный уровень вредных выбросов. В итоге весной 2019 года производителя обязали выплатить 535 млн евро, оспаривать это решение в Порше не стали.

Теперь под подозрение попали бензиновые моторы. По данным немецкого издания Bild am Sonntag, компания Porsche начала внутреннее расследование из-за подозрений двигателей в махинациях с уровнем выбросов вредных веществ. Причём производитель уже уведомил об этом Федеральное надзорное автомобильное ведомство KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), прокуратуру Штутгарта и власти США.

В компании отметили, что регулярно «пересматривают технические и нормативные аспекты своих автомобилей». По словам представителя Порше, в ходе внутренней проверки были обнаружены проблемы, о чём они уведомили власти (этот случай не первый).

По словам спикера из Porsche, новая проблема затронула только те бензиновые моторы, которые были произведены с 2008 по 2013 годы. Под подозрением сейчас находится несколько моделей компании, в их числе 911 и Panamera. Вероятно, далее производитель объявит о старте отзывной кампании. В компании подчеркнули, что выпускаемые сейчас автомобили марки обнаруженный «дефект» не затронул.

Теперь Федеральное автомобильное ведомство Германии начинает официальное расследование по заявлению Porsche. Представители надзорного органа проведут опрос сотрудников и изучат их электронную деловую переписку.

По словам главы Porsche Оливера Блюме, в течение ближайших пяти лет немецкая компания намерена инвестировать ещё порядка 15 млрд евро в разработку и развитие новых технологий. Отметим, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, производитель отчитался об операционной прибыли в размере 1,2 млрд евро в первой половине 2020 года.

Тем временем, так называемый «дизельгейт» всё ещё не утихает. Так, недавно стало известно от том, что Mercedes-Benz придётся потратить на урегулирование скандала в США более 2 млрд долларов. Производитель готов произвести выплаты по «гражданским и экологическим претензиям в отношении систем контроля выбросов». Это затронет примерно 250 тыс. машин с дизельными моторами в Штатах. В списке моделей E-Class, S-Class, ML-Class, GL-Class, GLK-Class, R-Class, а также вэн Sprinter.

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