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Mercedes-Benz потратит на урегулирование «дизельного скандала» в США более 2 млрд долларов

14.08.2020 69 0 0

Контроль за выбросами автомобилей с дизельными двигателями усилился после того, как было выявлены нарушения концерна Volkswagen.

 

В центре «дизельгейта» первым оказался немецкий концерн VW (в его состав в том числе входят марки Audi, Seat и Skoda). Старт громкому делу был дан в Штатах в 2015 году, когда американские регуляторы обвинили компанию в намеренном искажении данных о реальном объёме выбросов вредных веществ от некоторых дизельных двигателей, которыми оснащались автомобили марок, принадлежащих VW. В ходе расследования они выяснили, что для занижения показателей выхлопов на тестах производитель использовал специальное программное обеспечение.

На фото: Mercedes-Benz E-Class

После этого в США ужесточили контроль за тестами по проверке уровня выбросов автомобилей с дизельными двигателями. В итоге нарушения нашли и у автомобилей других марок, в том числе принадлежащих концернам Fiat Chrysler Automobiles и Daimler. Последний является материнской компанией для немецкого бренда Mercedes-Benz, как оказалось, в Мерседесе готовы заплатить властям Штатов, чтобы прекратить «дизельный скандал».

Производитель сообщил о том, что достиг принципиального соглашения с американским Агентством по охране окружающей среды, Калифорнийским советом по воздушным ресурсам, Калифорнийской генеральной прокуратурой, Министерством юстиции США и другими ведомствами.

На фото: Mercedes-Benz GL-Class

В Daimler пояснили, что урегулирование «дизельного скандала» предполагает выплаты по «гражданским и экологическим претензиям в отношении систем контроля выбросов». Это затронет примерно 250 тыс. машин с дизельными моторами в Штатах. Кроме того, автопроизводитель урегулирует отдельный коллективный иск, который сейчас находится на рассмотрении в окружном суде.

Претензии в коллективном иске были к дизельным двигателям BlueTEC, ими оснащаются автомобили, выпускаемые в период с 2009 по 2016 годы, в их числе E-Class, S-Class, ML-Class, GL-Class, GLK-Class, R-Class, а также вэн Sprinter.

На фото: Mercedes-Benz R-Class

Так, соглашение с американскими властями обойдется немецкому концерну примерно в 1,5 млрд долларов, а на урегулирование коллективного иска производитель рассчитывает потратить около 700 млн долларов (в эту сумму уже включены гонорары адвокатов и иные расходы). В компании отметили, что эти выплаты наложат отпечаток на итоговые годовые результаты Daimler ещё в течение трёх лет (но основной «минус» придётся на этот финансовый год).

Напомним, «зачинщика» скандала, связанного с «грязными» выхлопами дизелей – концерн VW – проблемы до сих пор не отпускают. Недавно стало известно о том, что производителю, вероятно, всё-таки придётся выплатить компенсации британцам, так как местный суд отклонил апелляцию Volkswagen (в компании считали, что раз клиенты не понесли убытков, то производитель не обязан выплачивать им компенсации за то, что те пользовались машинами с «неэкологичными» моторами). Суд по этому коллективному иску пройдёт в 2022 году.

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