03.03.2026 237 0 0
Последняя модель Alpina эпохи Бовензипенов дебютирует в конце этой недели в США

Спецверсия кроссовера Alpina XB7 на базе BMW X7 станет последней моделью, выпущенной на исторической родине компании Alpina в баварском городе Бухлоэ. Последующие новинки Alpina будут уже исключительно творением BMW Group, их задача — соперничать с Mercedes-Maybach.

В начале этого года марка Alpina перешла в собственность BMW Group и превратилась лакшери-суббренд BMW Alpina, под которым будут выпускаться наиболее роскошные и дорогие версии моделей BMW, но, оказывается, будет ещё последняя настоящая Alpina — её представят в ближайшую пятницу в рамках американского автомобильного конкурса элегантности Amelia Concours d'Elegance в штате Флорида.

Напомним, что компанию Alpina из баварского города Бухлоэ основал в 1965 году немецкий предприниматель Буркард Бовензипен, она прославилась инженерным тюнингом автомобилей BMW. В 2022 году Флориан и Андреас Бовензипены, сыновья Буркарда Бовензипена, договорились о продаже марки Alpina компании BMW, но сделка вступила в силу только 1 января 2026 года. Сами братья Бовензипены остаются в автобизнесе, но теперь производимые ими Бухлоэ автомобили носят марку Bovensiepen.

Последней оригинальной моделью Alpina, разработанной в Бухлоэ, стал представленный в начале прошлого года спортседан Alpina B8 GT, а машина, анонсированная сегодня, это просто спецверсия кроссовера Alpina XB7, дебютировавшего в 2020 году и пережившего в 2022 году рестайлинг. На американском потребительском сайте BMW до сих пор представлен регулярный Alpina XB7, а в пятницу дебютирует его лимитрованная спецверсия для США и Канады, тизер показан на заглавной картинке.

Спецверсия кроссовера XB7 подведёт итог 60-летней истории Alpina как самостоятельной компании, а первая модель нового суббренда BMW Alpina дебютирует ближе к концу этого года и, скорее всего, это будет роскошная версия ещё не представленной рестайлинговой «семёрки» BMW поколения G70. Обновлённый логотип Alpina пресс служба BMW Group показала 12 февраля.

Стандартный Alpina XB7 в американской спецификации оснащён 4,4-литровым бензиновым битурбомотором V8, выдающим 640 л.с. и 800 Нм, он обеспечивает тяжёлому кроссоверу разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,9 с. Цена — от 156 000 долларов, тогда BMW X7 M60i с тем же мотором, но выдающим 530 л.с. и 750 Нм, стоит от 115 000 долларов.

Новые комментарии
