Посвежевший Chevrolet Tracker «прописался» в Казахстане. На очереди – новый Cruze

Посвежевший Chevrolet Tracker «прописался» в Казахстане. На очереди – новый Cruze

56 0 0
Сборка рестайлингового «паркетника» американской марки стартовала на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске.

В 2015-м казахстанское предприятие свернуло выпуск моделей Chevrolet и Skoda – производство прекратилось из-за падения продаж новых автомобилей в соседней стране. В 2017-м, после того, как ситуация на авторынке Казахстана стабилизировалась, на конвейер завода в Усть-Каменогорске снова встали седан Chevrolet Aveo и кроссовер Chevrolet Captiva, а также Шкоды (Rapid, Octavia и Superb), причем все машины вернулись в обновлённом виде. Теперь же в Казахстане стартовал выпуск еще и рестайлингового «паркетника» Chevrolet Tracker (дореформенная модель в этой стране дебютировала в 2013-м).

Chevrolet Tracker_1

Компактный кросс Chevy обновился в 2016-м (в Штатах SUV зовется Trax). Модель получила другие оптику и решетку радиатора, иные бамперы, в салоне модернизировали переднюю панель. В Казахстане Tracker предложат с прежними бензиновыми «атмосферником» 1.8 и «турбочетверкой» 1.4, оба мотора выдают 140 л.с. и сочетаются с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный.

Chevrolet Tracker_2

В «базе» у Chevrolet Tracker казахстанской сборки имеются: кондиционер, аудиосистема, ESC, четыре подушки безопасности. В арсенале топовой комплектации значатся: круиз-контроль, мультимедийная система с тачскрином, «кожаный» салон, парктроник, подогрев передних кресел. Цена кроссовера начинается с отметки в 5 602 000 тенге, что в пересчете наши деньги составляет примерно 1 062 000 рублей по актуальному курсу. В соседней стране продажи рестайлингового «паркетника» стартуют в «ближайшие дни».

По словам Ерика Сагымбаева, президента АО «Азия Авто», в этом году казахстанский завод также приступит к выпуску Chevrolet Cruze нового поколения, однако точных сроков и подробностей о «начинке» модели локального производства пока нет.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Автомобили Chevrolet, как и модели других марок (помимо Skoda, это еще Kia и Lada), в Усть-Каменогорске собирают «отверточным» способом из крупноузловых машинокомплектов. Машины предназначены только для рынка Казахстана, на экспорт их не поставляют.

Напомним, массовые модели Chevy покинули российский рынок несколько лет назад. Сегодня американская марка представлена в РФ дорогими внедорожником Tahoe, спорткарами Corvette и Camaro, а в апреле у нас начали принимать заказы на большой кроссовер Traverse.

Впрочем, недорогие автомобили Chevrolet все же можно купить в России, правда, в дорестайлинговом виде или и вовсе предыдущих поколений – их продают под брендом Ravon, который пришел на смену марке Uz-Daewoo (машины производят в Узбекистане). Кстати, скоро Равон покажет свой первый кроссовер – его премьера состоится в конце августа на Московском автосалоне. Подробностей о вседорожнике пока нет. Ожидается, что кроссом Ravon опять же окажется одна из моделей Chevrolet, «кандидаты» — Captiva или Tracker.

 

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , Новинки , азия авто , американская иномарка , американские автомобили , Казахстан , казахстанский автопром , кроссоверы , Chevrolet
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
20 Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч
17 Тест-драйвы / Одиночные
Глянец, турбина и мягкий пластик: первый тест-драйв Dongfeng AX4
14 Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / В России
Известны сроки премьеры кросс-версии Xray, обновлённых Lada 4х4 и Granta

Новинки Lada могут представить в августе текущего года. Как и ожидалось, бренд Kalina будет ликвидирован.

35870 4 6
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Из мелочей: первое знакомство с Chery Tiggo 8

Одной из ключевых публичных премьер Chery в Пекине стал флагманский кроссовер Tiggo 8, который вышел в новый для компании сегмент семиместных SUV, а заодно принес с собой новые технологические фишки, которые призваны…

3209 0 5
Статьи / Интервью
Питер Хорбери, Geely: модельный ряд Lotus значительно расширится

Станет ли новый концепт Geely Icon предвестником нового направления дизайна в компании? Каким путем пойдет развитие Lotus и Proton? Можно ли создать китайский дизайн, не будучи китайцем? На вопросы журналистов в ходе…

574 1 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

46353 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mini Hatch R50 с пробегом: протечки задней двери и картонный потолок

Покупая маленькую машину, будущий владелец заранее соглашается с тем, что его будут окружать дешевые материалы, комфорт будет весьма относительным, динамика в лучшем случае умеренной. Во всяком случае, так было до того,…

1043 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

15750 20 7
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

418928 19 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

96009 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
А я милого узнаю по колёсам: тест-драйв УАЗ 3303 “Головастик”

Казалось бы, что может быть интересного в Уазике? Да, про него уже сказано всё, что можно, но этот УАЗ – всем УАЗам УАЗ, а кроме того, совсем скоро ему предстоит отправиться в экспедицию по побережью Баренцева моря в…

106431 2 3
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

45891 6 17
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

67567 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

16359 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

10223 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25594 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

46846 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

7959 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

197333 14 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

107231 13 14
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

50643 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?