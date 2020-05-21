Посвежевший паркетник Honda WR-V: обновок меньше, чем ожидалось (дизель мощнее не стал)

«Пятидверка» Honda WR-V дебютировала в 2016 году, модель построена на базе компакта Jazz предыдущего поколения (Fit на некоторых рынках). Производство паркетника налажено на бразильском и индийском заводах компании. Пришло время планового рестайлинга, и первыми такой кросс получат жители Индии: в этой стране обновки придутся весьма кстати, ведь модель растеряла покупателей. Так, в 2019-м индийцы приобрели 19 947 единиц WR-V – на 46% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, маленький кроссовер Hyundai Venue за неполный год («кореец» там стартовал в мае 2019-го) разошелся тиражом в 70 443 экземпляра.

Первые фирменные картинки обновленного WR-V местное подразделение марки опубликовало еще в марте, но тогда раскрыли лишь экстерьер паркетника. Теперь же машины добрались до дилерских центров, и в соцсетях начали появляться «живые» фотографии, включая снимки интерьера.

Обновленный Honda WR-V. Фото: Aneesh Mohan, Facebook

Honda WR-V обзавелся новой радиаторной решеткой – с горизонтальными полосками вместо «сот». Другой стала и массивная хромированная плашка, а противотуманки засунули в черные пластиковые блоки. Еще кросс получил светодиодные фары, у задних фонарей иная начинка (они тоже на светодиодах). Габариты, скорее всего, не изменились. Длина дореформенной модели равна 3999 мм, колесная база – 2555 мм.



А вот внутри новшеств не оказалось. Список оборудования тоже прежний: для паркетника предусмотрены пара подушек безопасности, люк с электроприводом, круиз-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида и климат-контроль.

Обновленный Honda WR-V. Фото: indian_auto_information, Instagram

Четырехцилиндровые «атмосферник» 1.2 i-VTEC и турбодизель 1.5 i-DTEC теперь соответствуют эконормам BS6 (аналог Евро 6). При этом если раньше индийские СМИ надеялись, что после модернизации дизель стал мощнее, то теперь об этом не вспоминают: по предварительным данным, как и прежде, он выдает 100 л.с. Мощность бензинового движка составляет 90 л.с. Обоим прочат только пятиступенчатую «механику», хотя дореформенный дизельный WR-V комплектуется 6МКП. Привод же в любом случае лишь передний.



Дореформенный Honda WR-V 1 / 3 Дореформенный Honda WR-V 2 / 3 Дореформенный Honda WR-V 3 / 3

В Индии продажи обновленного паркетника стартуют в ближайшее время, цены еще не объявлены. Дорестайлинговый WR-V стоил от 815 000 рупий (около примерно 778 000 рублей по актуальному курсу). Позже посвежевшая «пятидверка» появится и в других странах, но не в России – у нас модель не представлена, выводить на российский рынок относительно простенькую машину марка не собирается.

