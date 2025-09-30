Новинки ×
  • Похожий на Jeep американский вездеход Vanderhall Brawley наконец-то вышел на рынок

Похожий на Jeep американский вездеход Vanderhall Brawley наконец-то вышел на рынок

30.09.2025 227 1 1

Компания Vanderhall Motor Works из города Прово (США, штат Юта) объявила о начале поставок клиентам своего электрического вездехода Brawley. Его главные достоинства — отличная проходимость, полноуправляемое шасси, закрытый и достаточно комфортный кузов, богатое оснащение и дизайн, отдалённо напоминающий классические внедорожники Jeep.

Компанию Vanderhall основал в 2010 году предприниматель Стивен Холл, начинала она с производства трёхколёсных бензиновых спорткаров, но сегодня производит только «электрички». Трёхколёсный спорткар был переведён на электротягу и сегодня называется Santarosa. Четырёхколёсный электрический вездеход компания впервые анонсировала в 2020 году под именем Navarro, в 2021 году он был переименован в Brawley, производство Brawley должно было начаться в 2022 году, но только в конце прошлой недели из Vanderhall поступил сигнал о том, что поставки Brawley американским клиентам наконец-то начались.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Brawley — это своеобразный гибрид гоночного багги и обычного трёхдверного внедорожника. От последнего ему достались герметичный 4-местный и достаточно комфортный кузов (изготовлен из алюминиевого сплава), от багги — выдающаяся геометрическая проходимость и способность ездить с большой скоростью по песчаным дюнам, камням и буеракам. Формально Brawley относится к классу UTV, то есть, по сути, это мотовездеход, не предназначенный для езды по дорогам общего пользования, но, как сообщает журнал Car and Driver, в во многих штатах теперь можно выезжать на таких машинах на обычные дороги, что, конечно, очень удобно, так как, мягко говоря, не в каждом лесу или пустыне имеются зарядные терминалы.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Габаритная длина Vanderhall Brawley определяется его 35-дюймовыми «зубастыми» шинами Atlas Paraller M/T (свесов у кузова просто нет) и составляет 3746 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1765 мм, колёсная база — 2857 мм, дорожный просвет — 457 мм. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с очень энергоёмкими амортизаторами, заявленные ходы подвесок — 533 мм. Все колёса оснащены 200-миллиметровыми дисковыми тормозами, при этом предполагается, что замедление будет в основном обеспечивать рекуперативный режим электродвигателей.

Силовая установка состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо), их максимальная совокупная отдача — 297 кВт (404 л.с.) и 662 Нм. Четыре электромотора в сочетании с задней поворотной осью наделяют Brawley завидной манёвренностью: есть режимы eCrab (способность ехать вбок по диагонали) и eTank (способность развернуться на месте за счёт вращения в разные стороны колёс по левому и правому бортам). Ёмкость батареи — скромные 40 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 225 км. Весит вездеход от 1225 до 1360 кг в зависимости от оснащения. Допустимая масса буксируемого прицепа — 680 кг.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В салоне Brawley установлены четыре индивидуальных ковшеобразных кресла с четырёхточеными ремнями безопасности и подогревом, есть климат-контроль и аудиосистема с четырьмя динамиками (в виде опции предлагается сабвуфер). Щиток приборов — это два стрелочных циферблата. Мультимедийного экрана нет, все функции активируются тумблерами на передней панели и под потолком. В нижней части дверей и в крыше предусмотрены смотровые окна. Объём багажника — 470 л.

Стоит Vanderhall Brawley дорого — от 49 950 долларов. Производитель упирает на то, что Brawley можно использовать не только для развлечений, но и в качестве трактора: крепления в передней и задней частях кузова позволяют монтировать различное навесное оборудование для расчистки снега, разбрызгивания удобрений и проч.

Тем, кому нужен бензиновый аналог Vanderhall Brawley, можем порекомендовать представленный минувшим летом американо-британский Manx Tuthill LFG.

внедорожник США авторынок электромобиль вездеход новинки Vanderhall
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
30.09.2025 21:56
Не_гони_ботву_осёл

Смахивает на Jeep-Willis Concept. Концепт 2001 года

Новые статьи

Статьи / Практика Главное – безопасность: как выбрать домкрат и как им правильно пользоваться Любой опытный водитель знает, что запасное колесо и домкрат в дальней дороге просто необходимы. И многие из тех, кто хотя бы несколько раз был вынужден использовать этот набор в пути, быстро... 796 1 0 30.09.2025
Статьи / Выбор авто Exeed TXL и компания: выбираем премиальный кроссовер на выгодных условиях Среднеразмерные кроссоверы по праву заслужили популярность среди покупателей: они позволяют с комфортом передвигаться по городу в будни и выезжать в путешествия всей семьей по выходным. А бо... 587 0 1 30.09.2025
Статьи / Путешествия Летники Чукотки: дороги, которых нет Мало кто знает, но вся Чукотка изрезана «летниками» – дорогами, по которым можно проехать только летом, да и то с конца июля по середину сентября. Всего два месяца! Тянутся они на сотни кило... 331 1 0 29.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9862 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 9003 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 8247 15 3 28.09.2025
Обсуждаемое
15 Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX
15 Невеста по имени Vesta: десять фактов про Lada Vesta
4 Классический автомат и маленький секрет: первый тест-драйв полнопривод...
Новые комментарии
Change privacy settings