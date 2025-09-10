Новинки ×
  • Похожий на ксеноморфа суперкар Apollo Evo с мотором V12 показался в серийном виде

Похожий на ксеноморфа суперкар Apollo Evo с мотором V12 показался в серийном виде

10.09.2025 105 0 0

Базирующаяся в Германии компания Apollo Automobil после долгого молчания представила готовый к производству среднемоторный суперкар Apollo Evo, оснащённый 800-сильным атмосферным V12. Будет выпущено только десять экземпляров, поставки начнутся в следующем году.

Apollo Automobil приурочила презентацию серийного Evo к своему формальному двадцатилетию. Формальному, потому что никакой компании Apollo двадцать лет назад не было, а была компания немецкого инженера и предпринимателя Роланда Гумперта, который после тридцати работы в Audi решил начать своё дело. С 2005 по 2012 год компания Gumpert выпускала среднемоторный суперкар Apollo с двигателем Audi V8, после чего обанкротилась, всё её активы ушли к новым собственникам из Гонконга, они взяли раскрученное имя Apollo в качестве названия своей группы компаний — Apollo Future Mobility Group или сокращённо AFMG. Apollo Automobil входит в состав AFMG и занимается разработкой автомобилей в своей штаб-квартире в Денкендорфе (Бавария).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В 2017 году Apollo Automobil представила 780-сильный суперкар Intensa Emozione (IE), оснащённый двигателем Ferrari V12 семейства F140, и объявила, что выпустит только десять экземпляров. Были выпущены все эти машины или нет, мы не знаем, зато точно знаем, что Apollo IE много мелькал в компьютерных играх — его эксцентричный дизайн в виртуальном мире воспринимается вполне органично.

1 / 2
2 / 2

В 2021 году был анонсирован проект Apollo Evo и представлена стратегия расширения бизнеса в сторону премиальных легковых и коммерческих электромобилей, но она так и не была реализована. Показанный в 2022 году прототип электрического суперкара Apollo G2J тоже так и не превратился в серийную модель — после его анонса AFMG исчезла с наших радаров. Финансовый отчёт компании за 2024 год показывает чистый убыток в размере 1 549 092 гонконгских долларов (это примерно 200 млн долларов США в переводе по текущему курсу), предыдущие годы компания тоже была убыточной.

1 / 2
2 / 2

На этой неделе Apollo Automobil прервала долгое молчание и представила готовый к производству Apollo Evo. Этот суперкар позиционируется как сугубо трековый и является развитием дорожного Apollo IE, с доработанной технической начинкой и усовершенствованным аэродинамическим оперением — его торчащие элементы как раз и придают суперкару сходство с ксеноморфом (главный монстр из киновселенной «Чужой»). Углепластиковый монокок стал жёстче на 15% и при этом легче на 10%, подрамники для двигателя и подвесок также изготовлены из углепластика. Весит Apollo Evo всего 1300 кг.

Расположенный продольно за салоном 6,3-литровый атмосферный V12 выдаёт 800 л.с. и 765 Нм, его титановая выхлопная система изготовлена на 3D-принтере. Вся мощность передаётся на задние колёса через секвентальную 6-ступенчатую коробку передач. Разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, максимальная скорость — 335 км/ч. В стандартное оснащение входят высокоэффективные карбон-керамические тормоза. Колёса (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) обуты в шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Других технических подробностей пока нет, салон Apollo Evo тоже пока не рассекречен. Не известна и цена, но желающие могут смело готовить не менее трёх миллионов евро, так как Apollo IE стоил от 2,6 млн евро.

спортивные авто суперкары новинки Apollo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Запах гари, вой и скрежет: причины и признаки засорения фильтра коробки передач Фильтр трансмиссионной жидкости (или масла) настолько незаметно выполняет свою работу, что многие даже не подозревают о его существовании. К тому же и располагается он обычно в совершенно не... 248 0 0 10.09.2025
Статьи / Мнение без фильтров Привет из прошлого: почему мы растеряли базовые ценности Минувшие выходные я провёл за рулём Subaru WRX и словно вернулся в квартиру своего детства после современного отеля. Здесь привычно и удобно, всё на своих местах. И тебя потихоньку накрывает... 3338 34 2 08.09.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Skoda Rapid II Многие уверены, что на вторичном рынке в первую очередь лучше смотреть на внедорожники и автомобили старших классов: даже в случае покупки немолодого экземпляра можно рассчитывать на вполне... 4032 17 2 07.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8959 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8404 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7354 8 3 04.05.2025
Обсуждаемое
34 Привет из прошлого: почему мы растеряли базовые ценности
17 5 причин покупать и не покупать Skoda Rapid II
9 Удивительное рядом, но оно запрещено: изысканные дизайнерские решения,...
Новые комментарии
Change privacy settings