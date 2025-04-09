Представлен новый Geely Atlas: упрощённый дизайн и богатое оснащение

Компания Geely готовится запустить в продажу модернизированную версию кроссовера, который на родине зовется Boyue L, а в России известен как Atlas. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. Технику же, по предварительным данным, реформы не затронули.

На сертификационных снимках адресованный Китаю обновленный кроссовер Geely Boyue L (в РФ дореформенная модель носит имя Atlas) засветился еще в феврале. Фирменные изображения были опубликованы на прошлой неделе. Ну а сегодня в Поднебесной провели презентацию автомобиля, хотя прайс-листа все еще нет. Напомним, на родине такой паркетник официально объявлен следующим, уже четвертым по счету поколением. Однако это все-таки лишь рестайлинг. Да и прежний SUV относится вовсе не к третьей, а ко второй генерации. К слову, предыдущий Boyue L/Atlas с домашнего рынка пока не уходит.

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Внешность кроссовера стала проще. Вместо светодиодных клыков ходовых огней и встроенных в радиаторную решетку компактных блоков фар установили обычную светотехнику. При этом фары отныне объединены между собой сплошной светящейся линией (у дореформенного Boyue L – светодиодные «штрихи»). Сама решетка – новая, с хромированными вертикальными плашками вместо пластин. Еще заменили бамперы, у задних фонарей теперь другая начинка. Наконец, задний номерной знак перенесли с багажной двери ниже.

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После рестайлинга Geely Boyue L подрос. Длина равна 4730 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2785 мм. Размеры дореформенной модели для Китая: 4670/1900/1705 мм, расстояние между осями – 2777 мм.

Салон полностью перекроили. Тут новые передняя панель, центральный тоннель и карты дверей. Плюс другие цвета отделки. Кроме того, на смену вертикальному планшету мультимедиа пришел тачскрин более привычного формата, хотя он даже крупнее, чем у дорестайлингового кроссовера: 15,4 вместо 13,2 дюйма. Мультимедиа имеет продвинутую операционную систему Flyme Auto, которая создана вместе с Meizu.

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В списке оборудования нового Geely Boyue L также заявлены: аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского сиденья), подогрев, вентиляция и массажер кресел (для переднего пассажирского вдобавок предусмотрена откидная подставка для ног), проекционный дисплей, динамичная атмосферная подсветка интерьера, выдвигающиеся из козырьков стекла (защищают от ультрафиолета; в Geely их называют «солнцезащитными очками») и множество водительских ассистентов (адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.). Впрочем, аналогичный набор имеется и в дорогих комплектациях местного дореформенного кроссовера.

О технике рестайлингового паркетника сам производитель пока не рассказал. В сертификате у модели была прежняя техника. В Китае Geely Boyue L доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 181 и 218 л.с. соответственно, оба мотора работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На родине кроссовер бывает только с передним приводом (в РФ у Atlas есть полноприводное исполнение).

Дореформенный Geely Boyue L для Китая. Российский актуальный Geely Atlas в целом выглядит так же 1 / 3 Дореформенный Geely Boyue L для Китая. Российский актуальный Geely Atlas в целом выглядит так же 2 / 3 Дореформенный Geely Boyue L для Китая. Российский актуальный Geely Atlas в целом выглядит так же 3 / 3

В продажу модернизированный Boyue L поступит в ближайшее время. Дорестайлинговый SUV сейчас стоит 115 700 – 149 700 юаней, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,7 млн рублей по текущему курсу. Об планах поставлять кроссовер с новым дизайном на экспорт в Geely еще не сообщали.