Авторынок ×

Предыдущий Jeep Compass стал дороже в новом модельном году

11.11.2025 199 0 0

Концерн Stellantis слегка освежил кроссовер Compass, предназначенный для американского рынка. Пересмотрена линейка комплектаций, плюс появились новые цвета кузова. Технику реформы не затронули.

Кроссовер Jeep Compass третьего поколения на платформе STLA Medium представили еще в мае этого года. Такой SUV дебютировал в «старосветской» модификации, на конвейер итальянского завода концерна Stellantis он встал в конце октября. Впоследствии машины европейского производства отправят в Австралию и Новую Зеландию, страны Африки, Ближнего Востока и Азии. А вот американцам «третий» Compass придется подождать. Машины предыдущего поколения в США поставляют из Мексики (новый планируют выпускать локально), в Штатах прежний SUV пользуется стабильным спросом, хотя и ушел в «минус»: с января по сентябрь текущего года там реализовано 82 920 экземпляров (-2%). Поэтому Jeep стремится поддерживать интерес – в США только что стартовали продажи «второго» Compass 2026 модельного года. Впрочем, смогут ли изменения упрочить позиции кроссовера – большой вопрос.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Так, из гаммы исключен базовый вариант Sport. Итого, Jeep Compass-2026 доступен в трех комплектациях – Latitude, Limited и внедорожной Trailhawk. При этом для начальной и «средней» версий еще предусмотрен пакет Altitude (черный декор и расширенный список оборудования). Также пересмотрена палитра цветов кузова – в частности, теперь даже самый дешевый кроссовер может быть окрашен в ярко-оранжевый Joose.

Самый дешевый кроссовер имеет мультимедиа с планшетом диагональю 8,4 дюйма, у остальных исполнений – экран на 10,1 дюйма.
1 / 2
Самый дешевый кроссовер имеет мультимедиа с планшетом диагональю 8,4 дюйма, у остальных исполнений – экран на 10,1 дюйма.
2 / 2

Внедорожный вариант Trailhawk отныне по умолчанию имеет систему дистанционного запуска двигателя, подогрев руля и кресел, электрорегулировки водительского сиденья (прежде это были опции). Вот, собственно, и все обновки.

Jeep Compass Trailhawk
1 / 2
Jeep Compass Trailhawk
2 / 2

Как и раньше, в Штатах Jeep Compass доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 203 л.с. (плюс стандартная система старт-стоп), восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

В новом модельном году кроссовер подорожал, причем дело тут не только в отсутствии прежней базы – «потяжелели» все оставшиеся комплектации. С учетом доставки Jeep Compass-2026 обойдется в 30 990 – 36 880 долларов (примерно 2,5 млн – 3 млн рублей по актуальному курсу). Кроссовер предыдущего модельного года пока есть у дилеров, он стоит где-то 28 895 – 35 000 долларов (2,4 млн – 2,8 млн рублей).

кроссовер США авторынок Jeep Jeep Compass
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Двигатели С каждым днём ещё роднее: всё про новые 2,5-литровые дизели из Нижнего Новгорода О том, что вместо старого доброго Cummins ISF 2.8 под капотами дизельных Газелей появился новый двигатель семейства G 2.5, знают уже почти все. Но что это за мотор, а главное – чей он на сам... 29520 5 4 10.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Других нет: почём премиум для народа? Знаете, какое прилагательное сейчас встречается чаще остальных при описании каждого второго автомобиля? Премиальный. Сначала это вызывало лёгонькое недоумение, потом немного смешило, позже с... 1043 8 3 10.11.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro Geely Monjaro ворвался на автомобильный рынок в начале 2023 года и уже в следующем году вошел в десятку самых популярных моделей. Что стоит за этой популярностью, какие реальные недостатки е... 8724 10 0 09.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 16761 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15475 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13825 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
10 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro
10 Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5
8 Других нет: почём премиум для народа?
Новые комментарии
Change privacy settings