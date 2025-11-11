Предыдущий Jeep Compass стал дороже в новом модельном году

Кроссовер Jeep Compass третьего поколения на платформе STLA Medium представили еще в мае этого года. Такой SUV дебютировал в «старосветской» модификации, на конвейер итальянского завода концерна Stellantis он встал в конце октября. Впоследствии машины европейского производства отправят в Австралию и Новую Зеландию, страны Африки, Ближнего Востока и Азии. А вот американцам «третий» Compass придется подождать. Машины предыдущего поколения в США поставляют из Мексики (новый планируют выпускать локально), в Штатах прежний SUV пользуется стабильным спросом, хотя и ушел в «минус»: с января по сентябрь текущего года там реализовано 82 920 экземпляров (-2%). Поэтому Jeep стремится поддерживать интерес – в США только что стартовали продажи «второго» Compass 2026 модельного года. Впрочем, смогут ли изменения упрочить позиции кроссовера – большой вопрос.

Так, из гаммы исключен базовый вариант Sport. Итого, Jeep Compass-2026 доступен в трех комплектациях – Latitude, Limited и внедорожной Trailhawk. При этом для начальной и «средней» версий еще предусмотрен пакет Altitude (черный декор и расширенный список оборудования). Также пересмотрена палитра цветов кузова – в частности, теперь даже самый дешевый кроссовер может быть окрашен в ярко-оранжевый Joose.

Самый дешевый кроссовер имеет мультимедиа с планшетом диагональю 8,4 дюйма, у остальных исполнений – экран на 10,1 дюйма.

Внедорожный вариант Trailhawk отныне по умолчанию имеет систему дистанционного запуска двигателя, подогрев руля и кресел, электрорегулировки водительского сиденья (прежде это были опции). Вот, собственно, и все обновки.

Как и раньше, в Штатах Jeep Compass доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 203 л.с. (плюс стандартная система старт-стоп), восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

В новом модельном году кроссовер подорожал, причем дело тут не только в отсутствии прежней базы – «потяжелели» все оставшиеся комплектации. С учетом доставки Jeep Compass-2026 обойдется в 30 990 – 36 880 долларов (примерно 2,5 млн – 3 млн рублей по актуальному курсу). Кроссовер предыдущего модельного года пока есть у дилеров, он стоит где-то 28 895 – 35 000 долларов (2,4 млн – 2,8 млн рублей).