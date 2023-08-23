Преемника Kia Rio застукали живьём: рассматриваем новый седан K3

Мировая премьера нового седана Kia состоялась пару недель назад в Мексике, где и наладят его производство. Четырехдверка придет на смену глобальному Rio (не путать с почившим российским Рио), ей присвоен индекс K3. Напомним, такое же обозначение компания сегодня использует в Корее и Китае для старшей модели, которая на некоторых рынках, в том числе и в России, известна как Cerato, а в Северной Америке зовется Forte. Однако основным ареалом обитания для замены Kia Rio станет Латинская Америка, при этом новинку еще, возможно, привезут в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Так вот недавно свежий Kia K3 застукали на корейской парковке: это все еще тестовый экземпляр, зато на нем нет ни лоскутка камуфляжа (на родине Kia модель лишь обкатывают). Видео с седаном появилось на YouTube-канале Woopa TV.
У нового Kia K3 эффектный облик: у него кузов а ля фастбек, вытянутые фары со «стекающими» на бампер секциями ходовых огней и клыкастые задние фонари, которые вдобавок объединены между собой функциональной плашкой. Кстати, на корме застуканной четырехдверки красуется индекс K2: такое имя раньше носил бюджетник Kia для Китая, а он был родным братом нашего Рио. То есть не исключено, что перед нами «поднебесная» версия модели, ну или новый седан окажется «двойкой» где-то еще.
Длина Kia K3 равна 4545 мм, что на 10 мм больше, чем у родственного Hyundai Accent нового поколения (в Индии это Verna, а в РФ модель Хёндэ была бы следующим Солярисом). Остальные размеры у машин совпадают: ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм.
Главная фишка внутри – табло, то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная приборка и экран мультимедийной системы. Кроме того, седан получил еще одну сенсорную панель, она отвечает за управление двухзонным климат-контролем и настройки мультимедиа, но при этом на ней оставили шайбы. В список оборудования также входят шесть подушек безопасности, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.
В Мексике, которая и будет дебютным рынком для седана, стандартный Kia K3 предложат с бензиновым атмосферником 1.6 мощностью 123 л.с. (такой же мотор ставят и на нынешний местный Rio) в сочетании с шестиступенчатыми механикой или автоматом. А «оспортивленной» версии GT-Line (синяя машина на фирменных картинках) положены атмосферный двигатель 2.0 мощностью 152 л.с. и 6АКП с подрулевыми лепестками переключения передач. В некоторых странах модель также будет доступна с мотором 1.4.
Старт продаж нового седана Kia K3 намечен на осень, позже подтянется хэтчбек (еще не представлен). Отметим, если бы наш Рио все же перешел в следующее поколения, то вполне возможно, что его бы унифицировали с глобальной «тройкой». Но теперь все автомобили концерна Hyundai-Kia в РФ ждет лишь «параллельное» будущее.
Что же касается старшей модели Kia K3/Cerato/Forte, то и она вот-вот сменит поколение, причем, по неофициальным данным, ее переименуют в K4.
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Двушка на 152 л.с. на B+ классе ? Навевает воспоминания о ВАЗ 21106. :)
Думаю это ещё хуже по динамике. Во-первых масса автомобиля была меньше, во-вторых она не была задушена евро-классом. Но в-третьих считаю не очень корректно сравнивать их потому что жёлтая акула позиционировалась заводом как спортивный автомобиль,а здесь никто не говорит об его спортивности просто производитель даёт выбор для тех кого не устроит базовый двигатель и которыи готов заплатить за это, хочу заметить в отличие от большинства китайских брендов на российском рынке.
Почему же, речь идет об «оспортивленной» версии GT-Line. По динамике, я думаю, те же 9 секунд выглядят реальными, за счет более современной КПП, с большим количеством ступеней.
Новый дизайн kia и hyundai лично меня мягко говоря не впечатляет скорее быстрей вызовет отвращение. Выглядит как А ля лифтбек. Ну вот вопрос зачем покупателю седана который хочет видеть седан и приобрести седан вид получить как лифтбек. Считаю что лифтбэк должен быть лифтбеком, седан седаном и т.д
Вот, кстати, согласен. Седан, косящий под лифтбэк - странное решение. А ещё, 2-спицевый руль напрягает.
Название не Киа Рио а Киа Р10