Преемника Kia Rio застукали живьём: рассматриваем новый седан K3

Мировая премьера нового седана Kia состоялась пару недель назад в Мексике, где и наладят его производство. Четырехдверка придет на смену глобальному Rio (не путать с почившим российским Рио), ей присвоен индекс K3. Напомним, такое же обозначение компания сегодня использует в Корее и Китае для старшей модели, которая на некоторых рынках, в том числе и в России, известна как Cerato, а в Северной Америке зовется Forte. Однако основным ареалом обитания для замены Kia Rio станет Латинская Америка, при этом новинку еще, возможно, привезут в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Так вот недавно свежий Kia K3 застукали на корейской парковке: это все еще тестовый экземпляр, зато на нем нет ни лоскутка камуфляжа (на родине Kia модель лишь обкатывают). Видео с седаном появилось на YouTube-канале Woopa TV.

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У нового Kia K3 эффектный облик: у него кузов а ля фастбек, вытянутые фары со «стекающими» на бампер секциями ходовых огней и клыкастые задние фонари, которые вдобавок объединены между собой функциональной плашкой. Кстати, на корме застуканной четырехдверки красуется индекс K2: такое имя раньше носил бюджетник Kia для Китая, а он был родным братом нашего Рио. То есть не исключено, что перед нами «поднебесная» версия модели, ну или новый седан окажется «двойкой» где-то еще.



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Длина Kia K3 равна 4545 мм, что на 10 мм больше, чем у родственного Hyundai Accent нового поколения (в Индии это Verna, а в РФ модель Хёндэ была бы следующим Солярисом). Остальные размеры у машин совпадают: ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм.

Главная фишка внутри – табло, то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная приборка и экран мультимедийной системы. Кроме того, седан получил еще одну сенсорную панель, она отвечает за управление двухзонным климат-контролем и настройки мультимедиа, но при этом на ней оставили шайбы. В список оборудования также входят шесть подушек безопасности, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.



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В Мексике, которая и будет дебютным рынком для седана, стандартный Kia K3 предложат с бензиновым атмосферником 1.6 мощностью 123 л.с. (такой же мотор ставят и на нынешний местный Rio) в сочетании с шестиступенчатыми механикой или автоматом. А «оспортивленной» версии GT-Line (синяя машина на фирменных картинках) положены атмосферный двигатель 2.0 мощностью 152 л.с. и 6АКП с подрулевыми лепестками переключения передач. В некоторых странах модель также будет доступна с мотором 1.4.



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Старт продаж нового седана Kia K3 намечен на осень, позже подтянется хэтчбек (еще не представлен). Отметим, если бы наш Рио все же перешел в следующее поколения, то вполне возможно, что его бы унифицировали с глобальной «тройкой». Но теперь все автомобили концерна Hyundai-Kia в РФ ждет лишь «параллельное» будущее.



Что же касается старшей модели Kia K3/Cerato/Forte, то и она вот-вот сменит поколение, причем, по неофициальным данным, ее переименуют в K4.