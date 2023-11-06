Премиальный седан Geely показался без камуфляжа: это Zeekr 007, премьера скоро

Внешность четырехдверки выполнена в новом стиле. Интерьер сама марка еще не раскрыла, но ранее шпионам удалось заглянуть в салон тестового прототипа: ожидается, что внутри четырехдверка в целом повторит остальные модели марки.

Всего несколько дней назад в Сеть выложили фирменные снимки замаскированного электроседана китайского бренда Zeekr, тогда автомобиль был обозначен еще заводским индексом CS1e. Теперь же опубликованы изображения четырехдверки без камуфляжа, вдобавок объявлено товарное имя: в продажу новинка поступит как Zeekr 007 (привет, Dongfeng!). Также озвучена дата премьеры – «семерка» раскроется 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Ну и напомним, что марка Zeekr была создана компанией Geely в 2021 году специально для дорогих «электричек». Zeekr 007 станет первым седаном в гамме и четвертой моделью в целом, он присоединится к лифтбеку Zeekr 001, минивэну Zeekr 009 и компактному паркетнику Zeekr X.

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Если нынешние электрокары Zeekr внешне перекликаются с автомобилями марки Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), то у грядущей «семерки» полностью оригинальный облик. Одна из главных фишек дизайна – оптика в виде узких полосок. Причем над головной светотехникой вдобавок имеется табло (его в Zeekr называют «световой панелью»), кроме того, на корме есть светящаяся надпись с названием марки, и она расположена не на привычном месте, а у основания заднего стекла. Также известно, что седану достались безрамочные двери. По предварительным данным, длина новинки равна 4865 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2928 мм.



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Интерьер производитель пока не продемонстрировал, однако шпионам уже удалось заглянуть в салон: там типичные для Zeekr отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.



В основе седана Zeekr 007 лежит «тележка» PMA2+, которая представляет собой доработанную версию платформы SEA (на SEA построены все актуальные модели марки). У четырехдверки 800-вольтовая электросистема, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и автопилот с тремя лидарами (один из них установлен под лобовым стеклом). Об электромоторах информации пока нет. Не исключено, что Zeekr 007 предложат с полным приводом, то есть с двухмоторной установкой.

Суббренд Geely уже не является китайским эксклюзивом: модели Zeekr можно заказать, например, в Европе. В России же марка официально не представлена, однако крупные дилеры давно наладили поставки «параллельных» премиальных электрокаров.

