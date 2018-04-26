«Паркетник» дебютировал в рамках Пекинского автосалона. Ожидается, что на домашний рынок модель выйдет до конца текущего года.

Принадлежащий концерну FAW бренд Hongqi («Хунцы», по-русски – «красное знамя») привез на мотор-шоу кроссовер E-HS3. Буква «Е» в названии означает, что на выставке показали электрокар, однако, по данным «поднебесных» СМИ, у модели будут и бензиновые версии. На автосалоне дебютировал предсерийный экземпляр, на конвейер SUV должен встать уже в этом году, он поступит в свободную продажу.

1 / 3 На фото: Hongqi E-HS3 2 / 3 На фото: Hongqi E-HS3 3 / 3 На фото: Hongqi E-HS3

Внешний облик Hongqi E-HS3 выполнен по мотивам прототипа U-Concept, представленного в 2017-м в Шанхае. По предварительной информации, кроссовер построен на новой платформе, но подробностей о «тележке» пока нет. Как, впрочем, и о силовой установке электрокросса. Местные профильные медиа отмечают, что с места до «сотни» E-HS3 разгоняется всего за 6 секунд, а запас хода «паркетника» составляет примерно 390 км.

На Пекинском автосалоне Hongqi представил еще несколько новинок. В частности, публике показали большое концептуальное купе с экстерьером в стиле прототипов Mercedes-Maybach и товарный седан H5. «Двухдверку» в серию не отправят, она создана для демонстрации развития дизайна марки. А Hongqi H5 уже поступил в продажу. Эта модель построена на базе Mazda6 текущего поколения (у FAW и Мазды в Китае есть СП, которое выпускает «шестерку» для местного рынка), «пятерка» оснащается бензиновым турбомотором 1.8 мощностью 178 л.с. (собственная разработка компании), работающим в паре с 6АКП.

Цена Hongqi H5 стартует с отметки в 149 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 464 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, Mazda6 в Поднебесной обойдется минимум в 175 800 юаней – это около 1 718 000 рублей.

1 / 4 На фото: Hongqi H5, седан построен на базе Mazda6 актуального поколения 2 / 4 На фото: Hongqi H5, седан построен на базе Mazda6 актуального поколения 3 / 4 На фото: концепт Hongqi, в серию купе не отправят 4 / 4 На фото: концепт Hongqi, в серию купе не отправят

Напомним, под брендом Hongqi в Китае с 1958 года производят лимузины для партийной элиты. С 90-х годов марка начала выпуск автомобилей для чиновников среднего звена, а в 2013-м появился седан H7 – первая «рыночная» модель Hongqi. В этом году, помимо H5, всем желающим доступен еще и представительский лимузин L5. Ну, почти всем: тираж модели для «свободной» продажи ограничен лишь 100 экземплярами. В ближайшем будущем марка намерена увеличить количество «рыночных» моделей. Кроме «паркетника» E-HS3, в линейку бренда войдет еще несколько вседорожников. Кстати, у российского проекта «Кортеж» такая же стратегия, как и у Hongqi.