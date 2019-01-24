Премиум-кросс Chery дебютировал в короткой версии. Растянутый SUV – пока лишь для пятерых

В Китае состоялась официальная презентация первенца новой дочерней марки Чери – Exeed. В продажу модель поступит весной этого года.

Новый суббренд Exeed фирма Chery представила в Китае в ноябре 2018-го. Свое название марка унаследовала от концептуального паркетника, дебютировавшего в 2017-м на автосалоне во Франкфурте. Бренд считается премиальным, выпускаемые под ним автомобили составят конкуренцию моделям Wey (принадлежит Great Wall) и Lynk&Co (совместный проект Geely и Volvo). Концепт, кстати, и перевоплотился в первенца уже бренда Exeed, его дизайн рассекретили в конце прошлого года: тогда китайцы показали машину под индексом TXL. Теперь же выяснилось, что прошлогодний кросс – это удлиненная версия, тогда как сегодня прошла презентация «короткого» варианта, который поступит в продажу под именем Exeed TX.

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В основе паркетника Exeed лежит новая платформа M3X с независимой задней подвеской. «Тележка» была спроектирована при участии немецкой компании Benteler. По информации местных профильных медиа, длина TX равна 4690 мм, колесная база – 2715 мм. Отметим, у нашего обновленного Nissan X-Trail такая же длина, как и у «китайца», расстояние между осями у модели японской марки составляет 2705 мм. Длина «растянутого» Exeed TXL – 4750 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, эта версия по габаритам недалеко ушла от, например, Nissan Murano (4898 и 2825 мм).

И стандартный, и удлиненный паркетники снаружи и внутри почти полностью повторяют прошлогодний концепт. Единственное заметное отличие в экстерьере – другая радиаторная решетка. В салоне же лишь заменили тачскрин мультимедийной системы. Любопытно, что для TXL трёхрядной версии вроде бы не предусмотрено – по крайней мере, снимков таких машин китайские СМИ еще не публиковали. Если «растянутый» вариант так и останется пятиместным, то он, видимо, предназначен для тех клиентов, которые предпочитают передвигаться на заднем сиденье.

В списке оборудования значатся камеры кругового обзора, системы предотвращения столкновений, автоматического экстренного торможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль.

1 / 5 Exeed TXL 2 / 5 Exeed TXL 3 / 5 Exeed TXL 4 / 5 Exeed TXL 5 / 5 Exeed TXL

Двигатель для кроссовера Exeed пока заявлен только один – это новая бензиновая «турбочетверка» 1.6 (заводской индекс SQRF4J16), которая выдает 197 л.с. и 290 Нм. Мотор сочетается с «механикой» или с семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением от Getrag. На данный момент неизвестно, есть ли у TX/TXL версии 4WD. Между тем концепт был полноприводным гибридом, в состав его установки вошли 156-сильным турбомотор 1.5 и электродвигатель мощностью 116 л.с. Не исключено, что серийный кроссовер позже тоже обзаведется гибридной версией.

Старт продаж Exeed TX/TXL намечен на март этого года, пока марка будет представлена только в Китае. В будущем компания рассчитывает выйти на европейский рынок, но для Старого света, скорее всего, запустят другой суббренд.

1 / 3 Exeed TXL. Фото: autohome.com.cn 2 / 3 Exeed TXL. Фото: autohome.com.cn 3 / 3 Exeed TXL. Фото: autohome.com.cn

Кстати, опыт в создании дочерних марок у Chery довольно богатый, хотя успешным его все же не назовешь. Так, бренды Rely и Riich уже давно прекратили свое существование, в 2017-м китайская компания избавилась от контрольных пакетов акций Cowin и Qoros (этот бренд также пытался закрепиться в Европе). Впрочем, марка Karry продолжает сегодня выпускать недорогие фургоны и минивэны, а совсем недавно Chery представила еще один новый суббренд – Jetour, он ориентирован на молодежную аудиторию.