Премиум не для всех: автомобили марки Lincoln не появятся в Европе

Бренд Lincoln на сегодняшний день принадлежит одному из крупнейших американских автоконцернов Ford. Компанию Lincoln Motor Company в 1917 году основал Генри Лиланд, её штаб-квартира располагалась в Детройте. Она получила своё название в честь Авраама Линкольна, одного из известнейших президентов США. Генри Форд купил фирму в 1922 году, так как у Лиланда возникли финансовые проблемы после попытки наладить производство премиальных автомобилей.



На фото: Lincoln Aviator

Сейчас автомобили марки Lincoln продаются не только на домашнем рынке, но и по-соседству – в Канаде и Мексике, а также на более далёких рынках – в Китае, Южной Корее и на Ближнем Востоке. Однако в Европе модели премиального бренда не представлены. Как сообщает Ford Authority со ссылкой на вице-президента Ford и главу Североамериканского региона Кумара Галхотру, в ближайшее время планов по тому, чтобы вывести Lincoln на старосветский рынок, нет.

Топ-менеджер пояснил, что на данном этапе американская компания сосредоточена на завоевании позиций на приоритетных для неё и уже имеющихся в «портфеле» рынках. Европейцам, желающим получить роскошный автомобиль, к которому причастен «Голубой Овал», пока что придётся довольствоваться топ-версиями автомобилей Ford, которые получили прибавку Vignale к названию. Они есть у Fiesta, Focus, Mondeo, Kuga, S-Max и Puma.



На фото: Lincoln Corsair

Основными странами сбыта для Lincoln сейчас являются США и Китай. На домашнем рынке дилерам в 2019 году удалось реализовать 112 204 машины, что на 8,3% больше, чем годом ранее (кстати, это рекорд бренда за последнее десятилетие). В Китае, в свою очередь, показатель за прошлый год просел: всего клиенты купили 46 629 автомобилей, что на 15,7% меньше, чем в 2018-ом. До того, как строить планы по выходу на новые рынки, в компании планируют сначала добиться устойчивого роста продаж в Штатах и Поднебесной.

Нынешняя стратегия Lincoln подразумевает фокус на автомобилях сегмента SUV. Ранее в компании заявили, что в обозримом будущем седаны в линейку не вернутся. Этому решению не помешает даже популярность этого типа кузова на одном из ключевых для бренда рынков (в Китае). Сейчас Continental остаётся единственной выпускаемой «четырёхдверкой» марки, но её производство свернут до конца года, об этом Kolesa.ru сообщал летом текущего года.



На фото: Lincoln Continental

Отметим, в США за 2019 год клиенты купили всего 6586 седанов Continental, что соответствует спаду почти на 25%. В январе-сентябре 2020-го дилерам удалось продать 3872 экземпляра (меньше на 18,3% по отношению к показателю первых трёх кварталов 2019-го). На домашнем рынке стартовый ценник составляет 46 305 долларов (эквивалентно почти 3,5 млн рублей по текущему курсу).

После ухода седанов в модельном ряду Lincoln останутся флагманский рамный внедорожник Navigator, среднеразмерный кроссовер Aviator и компактный паркетник Corsair (Nautilus, вероятно, отправят в отставку). В дальнейшем компания расширит модельный ряд за счёт электрических SUV собственной разработки.

