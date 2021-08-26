Прежний Peugeot 2008 может задержаться на конвейере: паркетнику прочат очередной рестайлинг

Компактный паркетник Peugeot 2008 перешел во второе поколение в 2019 году, сменив старую «тележку» PF1 на современную CMP, и такая модель уже давно представлена на большинстве рынков, включая и Россию. А вот в Бразилии до сих пор продают кроссовер предыдущей генерации, причем модернизировали его лишь два года назад, тогда как глобальный «первый» SUV обновили еще в 2016-м (к слову, рестайлинг оказался альтернативным). Бразильцам предлагаются машины локальной сборки. Прежде считалось, что новый Peugeot 2008 тоже пропишется на местном заводе, затем появилась информация, будто производство кросса перенесут в соседнюю Аргентину, где выпускают соплатформенный «второму» SUV хэтч Peugeot 208 последнего поколения (а кросс туда поставляют из Бразилии — соответственно, все еще «первый»). Однако в прошлом году СМИ писали, что южноамериканское подразделение теперь уже концерна Stellantis (в него слились PSA и FCA) вовсе пока не планирует выводить новый кроссовер на рынок. И вот свежие данные: «первый» Peugeot 2008 якобы задержится на конвейере аж до 2025 года, сообщает бразильское издание Autos Segredos. При этом в следующем году паркетник должны еще раз доработать.

Нынешний Peugeot 2008 для Бразилии 1 / 2 Нынешний Peugeot 2008 для Бразилии 2 / 2

По информации портала, кроссоверу снова переделают переднюю часть: 2008-й получит иные бампер, радиаторную решетку и фары. Еще модели, видимо, достанется новая эмблема Peugeot – с головой льва и надписью с названием марки сверху (такую пока носит только последний Peugeot 308). Про салон Autos Segredos не пишет, стало быть, внутри кардинальных перемен не ожидается.



Техника тоже, скорее всего, останется прежней: в Бразилии нынешний Peugeot 2008 оснащается четырехцилиндровым «атмосферником» 1.6 и «турбочетверкой» 1.6 THP. Оба мотора «питаются» как бензином, так и этанолом. В первом случае мощность базового движка составляет 115 л.с., мотор, работающий на этаноле, выдает 118 л.с. Отдача 1.6THP – 165 и 173 л.с. соответственно. Коробка одна – шестиступенчатый «автомат» Aisin. Привод только передний.

Нынешний Peugeot 2008 для Бразилии

Также бразильский рестайлинговый Peugeot 2008 может обзавестись парой новых спецверсий. Подробности не раскрываются, но от исходного SUV они наверняка будут отличаться лишь декором. Кстати, совсем недавно у кросса появилось лимитированное исполнение Skywalker, посвященное «Звездным войнам». Его особенности – соответствующие эмблемы, затемненные колеса да окрашенные в серый цвет корпуса зеркал и ручки дверей.



Peugeot 2008 второго поколения 1 / 3 Peugeot 2008 второго поколения 2 / 3 Peugeot 2008 второго поколения 3 / 3

Между тем актуальный Peugeot 2008 в Бразилии заметно отстает от конкурентов: по итогам января-июня текущего года там реализовано 3417 паркетников Пежо, тогда как, например, родственный местный Citroen C4 Cactus (да, Кактус в Бразилии до сих пор в строю) за аналогичный период обрел 7302 владельцев, результат Nissan Kicks – 19 169 единиц, Hyundai Creta – 33 493 штуки. И даже «китаец» Chery Tiggo 5x (у нас это Tiggo 4) популярнее – 5516 штук. Ну а самое интересное, что хэтчбек Peugeot 208 нового поколения аргентинской сборки в Бразилии тоже продают, и он тоже расходится лучше (за полгода реализовано 6052 экземпляра). В общем, решение Stellantis продлить жизнь старому кроссоверу Peugeot 2008 выглядит странным, если, конечно, информация подтвердится.

