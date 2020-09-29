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  • Прежняя Nissan Micra не собирается на покой: хэтч обновлён в стиле модели последнего поколения

Прежняя Nissan Micra не собирается на покой: хэтч обновлён в стиле модели последнего поколения

29.09.2020 251 0 0

Компактной «пятидверке» Nissan предыдущей генерации полностью перекроили переднюю часть. В салоне же без изменений. На рынок рестайлинговая модель, скорее всего, выйдет до конца года.

 

Предназначенный для Европы хэтчбек Micra сменил поколение еще в 2016-м, такой компакт носит заводской индекс K14, и он уже успел обновиться – модернизацию провели в прошлом году. Однако на некоторых рынках Nissan до сих продает «пятидверку» предыдущей генерации, с индексом K13. Среди них – Мексика, там модель зовется March, покупателям предлагают машины локальной сборки (для Старого света машины производят во Франции). Судя по всему, мексиканцам хэтч последнего поколения так и не светит: на местном заводе сфотографировали рестайлинговую версию прежнего March, снимок распространило бразильское издание Auto Realidade.

Обновленный Nissan March

Интерес бразильцев к этому авто объясняется тем, что и им пока еще доступен компакт предыдущего поколения (и тоже March). Но Nissan решил прекратить выпуск модели на своем бразильском заводе: позже предприятие, по предварительным данным, будет собирать маленький паркетник Magnite (пока анонсирован только для Индии). В общем, коллеги пытаются понять, отправят ли преобразившуюся «пятидверку» на экспорт, или же Nissan ограничится лишь Мексикой.

Прежний March в машине на фото выдают характерное лобовое стекло и наружные зеркала. А вот радиаторную решетку и головную оптику сделали в стиле европейской Micra. При этом у March решетка шире, у фар – чуть иная форма. Пока неизвестно, изменилась ли корма хэтчбека. Не исключено, что задний бампер и фонари тоже новые.

Обновленный Nissan March, фото с форума Headlight Magazine

А еще в Сети обнаружился снимок салона рестайлингового Nissan March. Впрочем, внутри вроде бы без перемен. Возможно, расширен список оборудования, но вряд ли стоит надеяться, что рестайлинг принес мексиканскому компакту камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения – этот набор останется прерогативой европейского компакта. Максимум для нынешнего March – пара подушек безопасности, камера заднего вида, «автоматический» кондиционер и мультимедиа-система с небольшим экраном.

Техника, вероятно, прежняя: в Мексике хэтчбек оснащается бензиновой атмосферной «четверкой» HR16DE 1.6 мощностью 106 л.с., которая работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом».

Дореформенный Nissan March и актуальная европейская Nissan Micra
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Дореформенный Nissan March и актуальная европейская Nissan Micra
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Дореформенный Nissan March и актуальная европейская Nissan Micra
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Дореформенный Nissan March и актуальная европейская Nissan Micra
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Дореформенный Nissan March и актуальная европейская Nissan Micra
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Дореформенный Nissan March и актуальная европейская Nissan Micra
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Официальная премьера модернизированного Nissan March должна пройти в ближайшее время.

Между тем в Европе где-то через год дебютирует Micra следующей генерации: за разработку модели будет отвечать Renault, то есть компакт станет разновидностью Clio.

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