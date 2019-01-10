Приказано поднажать: Bentley Bentayga получит более мощный мотор

Приказано поднажать: Bentley Bentayga получит более мощный мотор

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В ближайшие полгода фирма Bentley представит флагманскую версию Speed кроссовера Bentayga. Автомобиль снабдят форсированной версией двигателя W12.
 

В принципе, нынешних 608 л.с., что выдаёт установленный под капотом Бентайги двигатель W12, более чем достаточно для того, чтобы пускать пыль в глаза на светофорах, но есть одна загвоздка: в состав концерна Volkswagen, которому принадлежит марка Bentley, входит также итальянская фирма Lamborghini, и она c прошлого года продаёт кроссовер Urus, который, имея общую с Бентайгой платформу, превосходит британскую машину по мощности и ключевым динамическим характеристикам. В частности Urus, снабжённый 650-сильным битурбомотором V8, набирает первую «сотню» за 3,6 с, а его максимальная скорость – 305 км/ч. У Бентайги с двигателем W12 соответствующие показатели составляют 4,1 с и 301 км/ч. Это превосходство «итальянца» категорически не устраивает менеджеров Bentley и мешает им подавать клиентам Бентайгу как самый крутой в мире кроссовер – цифры не позволяют! Вдобавок руководство Bentley получило на днях нагоняй от фольксвагеновских боссов – мол, нам не нравится, что британская лакшери-марка приносит убытки, нужно срочно принять меры, иначе полетят головы…

Одна из мер по стабилизации финансового положения Bentley – это как раз грядущий дебют версии Speed кроссовера Bentayga: по данным британского журнала Autocar, крепко держащего руку на пульсе местного автопрома, она увидит свет в первой половине 2019 года. Информированный источник сообщает, что версия Speed получит форсированный до 659 л.с. двигатель W12, перенастроенный ради лучшей динамики 8-ступенчатый «автомат» и более спортивную подвеску, которая, однако, не ухудшит аристократическую плавность хода кроссовера. Сообщается, что время разгона до 100 км/ч будет менее 4 с, а максимальная скорость составит 306 км/ч. То есть по крайней мере по части «максималки» и мощности Bentayga утрёт нос Урусу, и честь британской марки будет защищена.

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Между тем там же в Великобритании ещё осенью прошлого года маленькая фирма Lister анонсировала суперкроссовер LFP на базе Ягуара F-Pace, который будет располагать мощностью 679 л.с и разгоняться до 322 км/ч. В США тем временем тюнинг-ателье Hennessey Performance представило доработанный Jeep Grand Cherokee Trackhawk мощностью 1217 л.с., который также способен достичь 322 км/ч. А в ноябре 510-сильный Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ установил рекорд Нюрбургринга в классе SUV – «пролетел» легендарную трассу за 7 мин 49,37 с. В общем, спор за звание самого крутого кроссовера между Бентайгой и Урусом – это чисто внутрикорпоративная разборка, а настоящих рекордсменов выпускают другие производители.

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