Приложение «Помощник ОСАГО» обновили: теперь можно будет рисовать схемы ДТП

Участники дорожной аварии при оформлении инцидента с помощью сервиса смогут нарисовать схему того, что произошло, на экране смартфона.

Водители в РФ при оформлении дорожно-транспортного происшествия могут использовать мобильное приложение «Помощник ОСАГО», о нём Kolesa.ru подробнее рассказывал ранее. Напомним, этот сервис был запущен в ноябре 2019 года: изначально им могли пользоваться автомобилисты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Через год приложение стало доступным для жителей всей страны.

Сервис позволяет оформить аварию по так называемой упрощённой схеме – европротоколу, при этом все необходимые документы формируются и направляются в страховую компанию в электронном формате. Речь идёт, в частности, об извещении о ДТП, а также о снимках автомобилей и их повреждений непосредственно на месте инцидента.



Теперь функционал приложения расширили: у пользователей появилась возможность нарисовать схему дорожно-транспортного происшествия. По словам нынешнего главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, участники ДТП теперь могут непосредственно на экране смартфона нарисовать схему, чтобы указать на расположение автомобилей в момент аварии и на дорожную разметку/знаки, а также стрелками показать направление движения машин.

В пресс-службе РСА пояснили, что в начале следующего года «конструктор схемы ДТП» появится в приложениях, которые работают на базе мобильного сервиса «Помощник ОСАГО», в том числе в отдельных приложениях страховых компаний, которые также предоставляют возможность сформировать и отправить «электронный европротокол».



Важно и то, что прежний вариант оформления схемы ДТП останется доступным: после появления нового функционала пользователи смогут рисовать схемы произошедшего инцидента на обычном листе бумаги, фотографировать их и прикреплять эти снимки к электронным извещениям об аварии. Таким образом, у клиентов будет выбор.

По словам Евгения Уфимцева, в течение 2022 года пользователи приложения «Помощник ОСАГО» оформили свыше 6,5 тыс. электронных извещений о ДТП, а также выполнили с его помощью фотофиксацию более 70 тыс. аварий. Глава РСА предполагает, что новый функционал позволит «сэкономить время и нервы» автомобилистов.



Напомним, ОСАГО является обязательным документом для водителей в РФ. За отсутствие страхового полиса предусмотрен штраф: для тех, кто забыл бумажный документ дома – 500 рублей, для тех, кто не оформил «автогражданку» вовсе – 800 рублей. В начале текущего месяца стало известно об инициативе, согласно которой размер взыскания за указанные нарушения нужно ощутимо увеличить: в первом случае – до 3 тыс. рублей, во втором – до 5 тыс. рублей.