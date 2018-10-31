Примазался к тюнингу: спортседан Kia Forte GT дебютировал на выставке SEMA

Примазался к тюнингу: спортседан Kia Forte GT дебютировал на выставке SEMA

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Kia Forte – это американская версия хорошо известного в России переднеприводного компактного седана Kia Cerato. Спортивную версию GT отличают 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 204 л.с. и независимая задняя подвеска.

Автопроизводители обычно не используют тюниг-шоу SEMA (проводится каждый год в Лас-Вегасе) как площадку для дебюта своих серийных моделей – разве что для каких-то совсем уж диковинных и лимитированных, вроде дрифтового купе Ford Mustang RTR, но Kia решила привезти вполне рядовую версию GT седана Forte именно сюда, в царство мощных моторов и эксцентричного стайлинга.

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В сущности, американский Kia Forte GT ничем не отличается от Kia K3 GT для корейского рынка, который был представлен в начале октября: черные глянцевые накладки на бамперах и порогах, черные глянцевые шапочки наружных зеркал заднего вида, красные галочки в сетке фальшрадиаторной решётки, спойлер-нашлёпка на крышке багажника, оригинальные двухцветные 18-дюймовые колёсные диски, два хромированных выхлопных патрубка.

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В салоне – «подпиленный» снизу руль, алюминиевые накладки на педалях, красная прострочка кожаной обивки, передние кресла с развитой боковой поддержкой. Под капотом – 1,6-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском топлива (204 л.с, 264 Нм), спаренный с 6-ступенчатой МКП либо 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. А главная «фишка» версии GT – это независимая задняя подвеска вместо полузависимой с балкой, работающей на кручение, у прочих версий Forte. Именно эта особенность должна сделать поведение автомобиля более живым в поворотах и оправдать его принадлежность к спорткарам, хотя бы и начального уровня. К слову, на российских Cerato предлагается пока только полузависимая задняя подвеска: почему она хуже независимой, читайте в нашем тест-драйве корейской новинки.

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Любопытно, что если в России Kia Cerato уверенно обгоняет по продажам соплатформенный седан Hyundai Elantra, то в США наоборот – Elantra успешнее, чем Forte: за первые три квартала этого года реализовано 148 879 и 74 888 экземпляров соответственно, причем продажи Элантры растут (+4,1% по сравнению с АППГ), а у Forte падают (-18,7%). Лидером же компактного сегмента в США на данный момент является Honda Civic: за первые 9 месяцев 2018-го продано 255 036 штук.

Kia Forte Red Bull Drift Car

Чтобы Forte GT не выглядел на выставке SEMA слишком бледно, в поддержку ему фирма Kia выкатила построенный в единичном экземпляре при помощи ателье Race Service седан Forte Drift Car. Дрифт на переднем привода? Конечно, нет! Под кузов Forte подкатили заднеприводную «тележку» лифтбека Kia Stinger вместе с 380-сильной бензиновой «битурбошестёркой» и 6-ступенчатой МКП. В помощь дрифртеру – гидравлический ручник и специальным образом настроенная подвеска.

Теги: Новинки , Kia Forte , корейский автомобиль , новая версия , новая модификация , седан , седан С-класса , спортседан , Cerato , KIA
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