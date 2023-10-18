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  • Продолжаем в стиле Jeep: прописавшийся в России BAIC готовит «бюджетный» кроссовер BJ30

Продолжаем в стиле Jeep: прописавшийся в России BAIC готовит «бюджетный» кроссовер BJ30

18.10.2023 324 0 0

Речь идет о следующем поколении китайского SUV – и пока только для домашнего рынка. Модель сменит имидж и заметно подрастет, ей также достанется более мощный мотор.

Кроссовер BJ30 в гамме марки Beijing, которой владеет концерн BAIC, появился в 2020 году, сегодня он открывает семейство с индексом BJ. Кстати, «тридцатка» не была полностью оригинальной моделью: новый индекс присвоили паркетнику BJ20, пережившему масштабный рестайлинг (этот кросс дебютировал еще в 2015-м). А скоро покупателям предложат SUV второго поколения. Фото и основные характеристики такого BAIC Beijing BJ30 внесли в базу китайского минпрома.

Новый BAIC Beijing BJ30
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Новый BAIC Beijing BJ30
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Внешность паркетника сделали менее брутальной. Особенности экстерьера – слившиеся с радиаторной решеткой фары и вертикальные блоки задних фонарей; массивных колесных арок уже нет, как и острых граней по бокам. В целом же спереди новый BJ30 оказался похожим на младшие модели Jeep – кроссы Avenger и Renegade. Любопытно, что другая модель Beijing — внедорожник BJ40 — пошла по другому пути: в новом поколении рамник, напротив, избавился от мотивов Jeep Wrangler. Хотя в России недавно прописался предыдущий BJ40 – для нашего рынка похожий на Джип вездеход делает калининградский Автотор. Напомним, в РФ собирают и другие модели BAIC, но BJ30 среди них нет. Впрочем, вернемся к SUV нового поколения.

Новый BAIC Beijing BJ30

Судя по документам сертификационного органа, кроссовер заметно увеличился в размерах. Длина нового BAIC Beijing BJ30 равна 4730 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1757 или 1790 мм (зависит от версии), колесная база – 2820 мм. Для сравнения, габариты предшественника: 4505/1855/1710 мм, расстояние между осями – 2675 мм.

Новый BAIC Beijing BJ30
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Новый BAIC Beijing BJ30
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Новый BAIC Beijing BJ30
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Снимки интерьера минпром не публикует, но в салон «второго» BJ30 ранее заглянули фотошпионы. Главные фишки – возвышающийся над передней панелью гигантский экран мультимедийной системы, двухэтажный центральный тоннель и компактный селектор коробки. От круглых дефлекторов обдува кроссовер избавился.

BAIC Beijing BJ30 второго поколения предложат с бензиновой турбочетверкой A156T2H 1.5 мощностью 188 л.с. Такой же двигатель ставят, например, на паркетник Beijing X7 («икс-седьмой» скоро доберется и до РФ). О коробках информации пока нет. Тот же X7 комплектуется 7DCT. Ну а прежний BJ30 в Китае доступен с бензиновым турбомотором 4J15T 1.5 мощностью 156 л.с., который работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Предыдущий кросс бывает только переднеприводным, так что у новой «тридцатки» полного привода тоже, скорее всего, нет.

Предыдущий BAIC Beijing BJ30
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Предыдущий BAIC Beijing BJ30
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Предыдущий BAIC Beijing BJ30
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Предыдущий BAIC Beijing BJ30
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В Китае старт продаж свежего BAIC Beijing BJ30 ждут в конце этого – начале следующего года. Предшественник сегодня стоит от 105 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 406 000 рублей по актуальному курсу. Для России ни новый, ни старый BJ30 не анонсировали, но не исключено, что впоследствии кросс в том или ином виде все же пополнит местную линейку BAIC.

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