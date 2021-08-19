Продолжение реформы техосмотра: аптечку и огнетушитель проверять не будут

Министерство внутренних дел РФ всё-таки настаивает на отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей физлиц. А для всех остальных предлагает сделать процедуру проще.

Сегодняшние нормы предполагают, что все собственники легковых автомобилей, возраст которых превышает четыре года, обязаны в установленные сроки отправлять свои машины на проверку технического состояния. В результате этого осмотра формируется электронный документ – диагностическая карта, подтверждающая, что транспортное средство может выезжать на дороги общего пользования. Напомним, ранее водителям выдавали бумажную копию, но сейчас ДК существует только в электронном виде.



В июне текущего года стало известно о резонансной инициативе ГИБДД: глава ведомства Михаил Черников тогда рассказал о законопроекте, согласно которому предполагалось сделать добровольной проверку технического состояния легковых машин, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Предполагалось, что соответствующие поправки войдут в законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

Впоследствии этот законопроект был разработан и направлен в правительство на рассмотрение. Правда, пока что решения касательно этого документа нет. Напомним, в ведомстве предложили меры стимулирования для тех автовладельцев, которые решат пройти техосмотр добровольно: предполагалось, что для них станет дешевле полис ОСАГО или же будет снижена ставка транспортного налога.



Теперь стало известно о новых поступивших от МВД предложениях, касающихся реформирования услуги техосмотра. Как сообщает «Коммерсант», в ведомстве предложили исключить из правил ТО часть обязательных на сегодняшний день элементов осмотра. Речь идёт о проверке коррозии деталей тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки лобового стекла.

Кроме того, предлагается больше не следить за наличием в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, не измерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Ещё в МВД предлагается не проверять «наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора, а также не изучать места для установки знаков госрегистрации. Помимо этого, в ведомстве предложили при проверке легковых авто «пропускать» трещины на ветровом стекле с водительской стороны.



В министерстве считают, что эти изменения в процедуре техосмотра позволят не только сократить время проведения каждой проверки, но также и уменьшат финансовую нагрузку на операторов, потому что они, как пояснили инициаторы, смогут отказаться от некоторого диагностического оборудования. Пока что предложения МВД находятся на стадии обсуждения с заинтересованными сторонами.

Одновременно с этими идеями законодатели также обсуждают различные варианты помощи операторам ТО. Так, речь идёт об упрощении требований к оборудованию для проверки машин и о пересмотре тарифов на техосмотр (нынешняя схема формирования цен на услуги уже давно считается неактуальной).



Напомним, в конце следующей недели в силу вступит норма, согласно которой для покупки ОСАГО перестаёт быть нужной диагностическая карта. При этом само по себе прохождение ТО всё ещё является обязательным для всех владельцев автомобилей в возрасте старше четырёх лет.

