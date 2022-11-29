Провалившаяся в России марка Luxgen освежила кроссовер URX в стиле SUV «новой волны»

Бренд Luxgen («лаксджин») был создан в 2007 году, им владеет тайваньская корпорация Yulon Motor, марку позиционируют как премиальную. К слову, в 2013-2014 гг. Лаксджины пытались продавать и в России, но у нас «премиум» из Тайваня с треском провалился. А затем марка потеряла и крупнейший экспортный рынок – Китай. На родине же Luxgen вот-вот войдет в новую для себя эру, там к старту продаж готовится электрический паркетник Luxgen n7, который на деле представляет собой Foxtron Model C с другими эмблемами (бренд Foxtron – это совместный проект компаний Foxconn и Yulon). Впрочем, и о своих прежних «традиционных» моделях марка Luxgen не забывает: сегодня на Тайване представлен рестайлинговый кроссовер URX. Этот бензиновый трехрядный Лаксджин, напомним, в строю с 2019 года, модернизированный же кросс удостоен приставки Neo.

Luxgen URX Neo и дореформенный кроссовер 1 / 3 Luxgen URX Neo и дореформенный кроссовер 2 / 3 Luxgen URX Neo и дореформенный кроссовер 3 / 3

Объявлено, что внешность Luxgen URX Neo сделана по мотивам той самой «электрички» n7. Судя по всему, имеются в виду новая, стилизованная под заглушку радиаторная решетка, надпись Luxgen спереди на черной плашке вместо эмблемы в виде литеры L и красная декоративная полоска, объединяющая задние фонари (но она не светится; у дореформенного URX на корме красуется хромированная линия). Бензиновому паркетнику также достался новый передний бампер с крупными черными «подковами».



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Габариты не изменились. Длина Luxgen URX Neo равна 4725 мм, ширина – 1826 мм, высота – 1755 мм, колесная база – 2720 мм. То есть по размерам тайваньский кроссовер близок, например, к Skoda Kodiaq.



Архитектура передней панели прежняя, главная «фишка» — отсутствие привычной «приборки»: показания выводятся на 12-дюймовый вертикальный тачскрин мультимедиа-системы или проецируются на лобовое стекло (планшет и проекционный дисплей есть уже «в базе»). При этом в Luxgen заявили о том, что были улучшены кресла (в частности, использован новый материал для обивки и увеличена длина подушек). Кроме того, URX Neo получил модернизированные адаптивный круиз-контроль (теперь работает на всех скоростях) и систему автоторможения. Как и прежде, кросс доступен с пяти- или семиместным салоном.

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Двигатель реформы не затронули. Паркетник оснащается бензиновой битурбированной «четверкой» 1.8 мощностью 202 л.с., которая сочетается с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только передний.



О камбэке в Россию марка Luxgen вряд ли задумывалась. Впрочем, не исключено, что кто-нибудь из дилеров все же решится возобновить поставки машин тайваньского «премиума» — уже по схеме параллельного импорта.