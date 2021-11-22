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  • Путь между столицами: строительство платной трассы М-12 от Москвы до Казани продолжается

Путь между столицами: строительство платной трассы М-12 от Москвы до Казани продолжается

22.11.2021 250 0 0

Работы по возведению новой скоростной автодороги идут полным ходом сразу в нескольких субъектах РФ. Трасса будет открыта для движения в полном объёме в конце 2023 года.

 

Автомобилисты в России на сегодняшний день пользуются как бесплатными федеральными трассами, так и теми, за проезд по которым им приходится платить. На данный момент желающие добраться от Москвы до Казани (либо в обратном направлении) используют бесплатную автодорогу М-7 «Волга», которая проходит до Уфы. У этой магистрали пока не существует альтернативы, так что она нередко оказывается ощутимо загружена. Однако в скором времени у неё появится платный дублёр – несколько лет назад было принято решение о строительстве скоростной трассы М-12.

Стоит напомнить, что изначальный маршрут трассы М-12 должен был проходить через города Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Однако позже в него внесли изменения: сначала дорогу намеревались продлить до Екатеринбурга, затем решили протянуть до Тюмени и Челябинска.

Как отметили в Автодоре, сейчас скоростная платная трасса М-12 – это крупнейший из инвестпроектов, которые реализует госкомпания в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны. Участки автодороги, которые пройдут от Москвы через Нижний Новгород до Казана, имеют совокупную протяжённость 810 км.

Строительство дороги разделено на этапы. Участки восьмого этапа проходят по территории республики Татарстан – с 663-го по 729 километр. Они ограничены пересечением с федеральной автодорогой Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск» с одной стороны и пересечением с региональной трассой «Сорочьи Горы-Шали» – с другой. Как стало известно сегодня, Главгосэкспертиза РФ уже рассмотрела проектно-сметную документацию на указанные участки (здесь будет в том числе построен мостовой переход через реку Волга). По итогам было выдано положительное заключение.

Изучались, в частности, документы по строительству скоростной автомагистрали в Лаишевском и Верхнеуслонском районах Татарстана. Согласно проекту, дорога здесь пересекает несколько линий связи, газопроводы, это значит, что дорожникам придётся осуществить демонтаж действующих и установку новых систем. Отметим, ранее были приняты подобные проекты во Владимирской и Нижегородской областях, а также в республике Чувашия.

Недавно Kolesa.ru сообщал о том, что стартовали работы на новых участках трассы в Татарстане и Чувашской республике. Речь идёт об отрезке пути с 586-го по 663 километр (этапы 7.11 и 7.13), он проходит от пересечения с федеральной автодорогой A-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с трассой Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск».

Проект по строительству скоростной автодороги М-12 был окончательно одобрен в начале прошлого месяца, хотя строительство стартовало ещё в июне 2021 года. Напомним, госкомпания намерена открыть для движения первый участок платной трассы уже в следующем году: им станет обход Орехово-Зуево. Этот отрезок пройдёт от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до пересечения с трассой А-108. Всю скоростную магистраль для движения откроют в конце 2023-го.

Россия авто и общество дороги

 

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