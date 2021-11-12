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  • Платная трасса М-12 от Москвы до Казани: стартовало строительство на новых участках в Татарстане

Платная трасса М-12 от Москвы до Казани: стартовало строительство на новых участках в Татарстане

12.11.2021 55 0 0

Пока что дорожники приступили к подготовке территории для возведения очередного отрезка новой скоростной автодороги. В полном объёме трассу сдадут в конце 2023 года.

 

В России на сегодняшний день есть как бесплатные федеральные трассы, так и те, за проезд по которым автовладельцам приходится платить. Отметим, сейчас, чтобы добраться от Москвы до Казани либо в обратном направлении, водители используют бесплатную автодорогу М-7 «Волга» (она проходит до Уфы). На данный момент у этой магистрали нет альтернативы, хотя маршрут весьма востребован. Чтобы разгрузить этот путь, власти несколько лет назад приняли решение о строительстве платного дублёра – скоростной трассы М-12.

Официальное название новая платная автодорога получит позже, ближе к открытию для движения в полном объёме. Госкомпания «Автодор» наметила его на конец 2023 года. Протяжённость трассы составит 810 км. Как стало известно в сентябре, дорожные строители уже полностью пробили створ М-12: на сегодняшний день маршрут можно увидеть из космоса (был опубликован снимок со спутника).

Напомним, в соответствии с первоначальным планом, маршрут трассы М-12 должен был пройти через города Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Позже власти решили внести изменения: сначала дорогу намеревались продлить до Екатеринбурга, затем – до Тюмени и Челябинска.

Сейчас продолжаются работы по строительству участков трассы, проходящих по территории Татарстана и Чувашской республики. Как рассказали в Автодоре, на сегодняшний день Главгосэкспертиза РФ уже рассмотрела проектно-сметную документацию для подготовки территории под строительство скоростной трассы на участке с 586 по 663 км (этапы 7.11 и 7.13): после проведения проверки им были выданы положительные заключения.

Работы идут на участках от пересечения с федеральной автодорогой A-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с трассой Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск». На указанных отрезках в скором времени пройдёт переустройство газопроводов. В рамках реализации проекта будет построен переход трассы трубопровода через автодорогу I категории (его выполнят открытым способом с устройством защитного футляра).

Напомним, проект по строительству скоростной автодороги М-12 был окончательно одобрен в начале прошлого месяца, хотя строительство стартовало ещё в июне 2021 года. Госкомпания намерена открыть для движения первый участок новой платной трассы уже в следующем году: им станет обход Орехово-Зуево. Этот отрезок пройдёт от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до пересечения с трассой А-108.

В дальнейшем новую платную автодорогу могут продлить в обе стороны. Один из вариантов направления предполагает движение на восток – трасса должна пройти до Омска и Новосибирска. Второй поможет развитию юго-восточной хорды: вероятно, маршрут отправится до Краснодара через Тольятти, Самару, Саратов и Волгоград. В «Автодоре» пока определяются с тем, с какого именно проекта следует начать, старт намечен на 2023 год.

Россия авто и общество дороги

 

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