Пытаясь отойти от копирования, Zotye создала кроссовер с оптикой в стиле Citroen

Китайская компания распространила тизеры нового паркетника, премьера которого пройдет на Шанхайском автосалоне. Выставка откроется через пару недель.

За брендом Zotye прочно закрепилась слава «подражателя» — в его линейке много моделей, похожих на продукцию более именитых производителей. Так, кроссовер T600 первого поколения напоминает старый Volkswagen Touareg, седан Zotye Z300 явно создавался с оглядкой на Toyota Allion, в дизайне T700 прослеживаются черты Land Rover, ну а паркетник Zotye SR9 и вовсе представляет собой почти точную копию прежнего Porsche Macan. Со временем у китайской фирмы начали появляться машины с оригинальным дизайном: например, T300, T500 и T600 второго поколения. В 2018-м на примере концепта i-across компания показала свой новый фирменный стиль, предполагающий, наконец, полный отказ от копирования. А сегодня китайцы распространили тизеры серийного воплощения прошлогоднего прототипа. Вот только от дизайна «по мотивам» Zotye уйти все же не удалось.

1 / 2 Концепт Zotye i-across 2 / 2 Концепт Zotye i-across

Товарный паркетник Zotye пока известен под заводским индексом B21. Главное отличие от концепта – головная оптика: у шоу-кара замысловатые фары были сделаны в виде единых блоков, тогда как у конвейерного варианта их разделила хромированная плашка. В итоге, оптика у новинки Zotye получилась в стиле Citroen C5 Aircross. В остальном «китаец» получился вполне самобытным: кроссовер получил агрессивный передний бампер, задние фонари, согласно нынешней моде, соединены между собой светящейся линией.

1 / 2 Новый серийный кроссовер Zotye 2 / 2 Новый серийный кроссовер Zotye

Предполагается, что автором концепта Zotye i-across стал Энтони Уильямс-Кенни, который до того, как перейти в Zotye, работал в Mitsubishi и SAIC (девять лет назад он разработал стиль принадлежащей SAIC марки MG). Кроме того, как сообщают «поднебесные» СМИ, в Zotye теперь трудится еще и дизайнер Мартин Кропп, ранее работавший на Mazda и Volkswagen. В частности Кропп «нарисовал» купеобразный седан VW Passat CC.

По предварительным данным, серийный паркетник построен на новой платформе, но подробностей о ней пока нет. Неизвестно и о том, какими двигателями оснащается кроссовер. Вся информация должна появиться в день премьеры – Шанхайский автосалон распахнет свои двери уже 16 апреля.

1 / 2 Новый серийный кроссовер Zotye 2 / 2 Новый серийный кроссовер Zotye

Отметим, в Китае Zotye сдает позиции: в прошлом году там было реализовано чуть более 232 000 машин – это на 25% меньше, чем в 2017-м. В России продажи марки по сравнению с КНР, конечно, мизерные, однако у нас Zotye показала внушительный рост – в 2018-м клиентам передано 3175 автомобилей против 1088 единиц годом ранее. И это при том, что почти весь год компания продавала в РФ лишь паркетник T600, его «купеобразная» версия Coupa до дилеров добралась только в ноябре.

1 / 3 Zotye T600 первого поколения 2 / 3 Zotye SR9 3 / 3 Zotye T700

Серийное воплощение i-across нам в ближайшие год-два не светит, зато, как ранее рассказал в интервью Kolesa.ru представитель российского подразделения Zotye, компания планирует вывести на наш рынок кроссоверы SR9, T300 и T700. Сборку последних двух моделей могут наладить на белорусском заводе «Юнисон», который сегодня выпускает T600 и Coupa.