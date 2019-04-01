Пытаясь отойти от копирования, Zotye создала кроссовер с оптикой в стиле Citroen
За брендом Zotye прочно закрепилась слава «подражателя» — в его линейке много моделей, похожих на продукцию более именитых производителей. Так, кроссовер T600 первого поколения напоминает старый Volkswagen Touareg, седан Zotye Z300 явно создавался с оглядкой на Toyota Allion, в дизайне T700 прослеживаются черты Land Rover, ну а паркетник Zotye SR9 и вовсе представляет собой почти точную копию прежнего Porsche Macan. Со временем у китайской фирмы начали появляться машины с оригинальным дизайном: например, T300, T500 и T600 второго поколения. В 2018-м на примере концепта i-across компания показала свой новый фирменный стиль, предполагающий, наконец, полный отказ от копирования. А сегодня китайцы распространили тизеры серийного воплощения прошлогоднего прототипа. Вот только от дизайна «по мотивам» Zotye уйти все же не удалось.
Товарный паркетник Zotye пока известен под заводским индексом B21. Главное отличие от концепта – головная оптика: у шоу-кара замысловатые фары были сделаны в виде единых блоков, тогда как у конвейерного варианта их разделила хромированная плашка. В итоге, оптика у новинки Zotye получилась в стиле Citroen C5 Aircross. В остальном «китаец» получился вполне самобытным: кроссовер получил агрессивный передний бампер, задние фонари, согласно нынешней моде, соединены между собой светящейся линией.
Предполагается, что автором концепта Zotye i-across стал Энтони Уильямс-Кенни, который до того, как перейти в Zotye, работал в Mitsubishi и SAIC (девять лет назад он разработал стиль принадлежащей SAIC марки MG). Кроме того, как сообщают «поднебесные» СМИ, в Zotye теперь трудится еще и дизайнер Мартин Кропп, ранее работавший на Mazda и Volkswagen. В частности Кропп «нарисовал» купеобразный седан VW Passat CC.
По предварительным данным, серийный паркетник построен на новой платформе, но подробностей о ней пока нет. Неизвестно и о том, какими двигателями оснащается кроссовер. Вся информация должна появиться в день премьеры – Шанхайский автосалон распахнет свои двери уже 16 апреля.
Отметим, в Китае Zotye сдает позиции: в прошлом году там было реализовано чуть более 232 000 машин – это на 25% меньше, чем в 2017-м. В России продажи марки по сравнению с КНР, конечно, мизерные, однако у нас Zotye показала внушительный рост – в 2018-м клиентам передано 3175 автомобилей против 1088 единиц годом ранее. И это при том, что почти весь год компания продавала в РФ лишь паркетник T600, его «купеобразная» версия Coupa до дилеров добралась только в ноябре.
Серийное воплощение i-across нам в ближайшие год-два не светит, зато, как ранее рассказал в интервью Kolesa.ru представитель российского подразделения Zotye, компания планирует вывести на наш рынок кроссоверы SR9, T300 и T700. Сборку последних двух моделей могут наладить на белорусском заводе «Юнисон», который сегодня выпускает T600 и Coupa.
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