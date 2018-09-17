«Радикальный» флагман Peugeot, на разработку которого ушло два года: первые фото

«Радикальный» флагман Peugeot, на разработку которого ушло два года: первые фото

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Мировая премьера новинки французской марки может состояться в рамках Парижского автосалона, который откроется в октябре текущего года.

Первый тизер нового концепта Peugeot опубликовал в своем Твиттере глава бренда Жан-Филипп Импарато. «Когда я увидел его вживую, это заставило меня почувствовать себя ребенком… Я не могу дождаться, чтобы показать вам больше», — сопроводил пост топ-менеджер. Также гендиректор Peugeot отметил, что на разработку прототипа ушло два года.

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Позже на официальных страницах марки в соцсетях появилось еще одно изображение новинки: судя по нему, Peugeot готовит к дебюту купе с дизайном по мотивам «двухдверки» Peugeot 504, которую выпускали с 1969 по 1983 годы. Так, с «пятьсот четвертым» новый прототип роднят силуэт и воздухозаборник, расположенный на капоте.

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Название концепта пока не раскрывается, дата и место премьеры также не объявлены. Между тем еще весной в одном из своих интервью Жан-Филипп Импарато обещал привезти на Парижский автосалон, который откроется для публики в октябре, «что-то выдающееся и радикальное». Вероятно, именно этот прототип и имел в виду глава Peugeot. Не исключено, что новинку рассекретят еще до публичного дебюта. Скорее всего, автомобиль оснащен электрической установкой.

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Peugeot 504 Coupe'1969
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Peugeot 504 Coupe'1969

Новость дополняется

 

Теги: Авторынок , Новинки , Париж , французская иномарка , электрокары , электромобили , Peugeot
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