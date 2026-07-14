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  • Ram 1500 Direct Connection by Roush: масл-трак начального уровня с атмосферным V8

Ram 1500 Direct Connection by Roush: масл-трак начального уровня с атмосферным V8

14.07.2026 681 0 0
Ram 1500 Direct Connection by Roush: масл-трак начального уровня с атмосферным V8

Американское тюнинг-ателье Roush Performance и корпорация Stellantis совместно разработали ориентированный на бездорожье масл-трак Ram 1500 Direct Connection by Roush c 5,7-литровым бензиновым двигателем V8 HEMI. Он адресован тем, для кого заводской Ram 1500 SRT TRX с 6,2-литровым компрессорным V8 HEMI слишком крут, а Ram 1500 RHO с 3,0-литровой «битурбошестёркой» Hurricane — слишком нетрадиционный.

После возвращения в строй двигателей V8 HEMI корпорация Stellantis заметно расширила семейство полноразмерных пикапов Ram, и это принесло желанные плоды: в первой половине текущего года продажи Ram в США выросли на 15% до 235 332 автомобилей. Напомним, что в мае у Ram 1500 появились сразу три спортивные версии для дорог, а свежепредставленный Ram 1500 Direct Connection by Roush ориентирован на бездорожье и представляет собой альтернативу чисто заводскому Ram 1500 RHO с 3,0-литровой «битурбошестёркой» Hurricane мощностью 548 л.с.

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За основу Ram 1500 Direct Connection by Roush взят заводской полноприводный пикап Ram 1500 Big Horn с двойной кабиной и 5,7-литровым V8 HEMI (401 л.с., 556 Нм). Stellantis устанавливает на него пакет оборудования Level II (в него входят 12-дюймовый мультимедийный экран, мощная аудиосистема с девятью динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, ниша для хранения вещей под задним диваном и другие удобства), спортпакет Ram Direct Connection, декоративный пакет Night Edition Blackout, металлическую защиту днища, подножки в стиле Ram 1500 SRT TRX, кожаные сиденья Mopar и электронную блокировку заднего дифференциала.

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Затем автомобиль попадает в руки специалистов Roush Performance, где получает доработанную подвеску с увеличенным на 5 см дорожным просветом и энергоёмкими двухтрубными амортизаторами Roush Performance 2.0. Стоковые 20-дюймовые колёса Roush заменяет своими 18-дюймовыми и обувает их в «зубастые» шины 33-дюймовые шины General Grabber A/TX. Силовой агрегат остаётся стоковым, но Roush устанавливает спортивную выхлопную систему с кнопкой активации громкого режима. Да, Ram 1500 Direct Connection by Roush существенно слабее, чем Ram 1500 RHO, но именно яркий звук атмосферного V8 должен привлечь к нему покупателей.

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Другие визуальные доработки от Roush Performance — это спортивный капот с вентиляционными «тёрками» по краям, радиаторная решётка с тремя габаритными фонарями и логотипом Ram красного цвета, красные буксирные петли в переднем бампере, чёрные расширители колёсных арок, комплект фирменных наклеек и шильдиков.

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Стоит Ram 1500 Direct Connection by Roush от 80 300 долларов, тогда как Ram 1500 RHO стоит от 78 085 долларов, а компрессорный Ram 1500 SRT TRX мощностью 788 л.с. — от 102 590 долларов.

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