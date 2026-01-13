Бизнес ×
13.01.2026 171 0 0
Рамку долой и назад к истокам: Honda обновила логотип автомобильного подразделения

Новую эмблему в виде буквы «H» без рамок получат все грядущие электромобили Honda и большинство гибридных моделей, она же теперь будет ассоциироваться со всем автомобильным подразделением японской компании.

Эмблему в виде буквы «H» компания Honda использует с 1963 года, когда, собственно, началось производство её первого автомобиля — грузовичка T360. Изначально это была большая буква с толстой перемычкой, на которой размещалась надпись Honda, но уже к концу 1960-х логотип сильно уменьшился в размерах, а буква «H» была заключена в рамку, форма и размеры которой впоследствии несколько раз менялись.

Honda T360

Последнюю на данный момент разновидность эмблемы в виде светящейся буквы «H» без рамки Honda впервые засветила в начале 2024 года в привязке к анонсу нового поколения электромобилей так называемой нулевой серии (0 Series) для глобального рынка, её же впоследствии получили сугубо китайские новые электрические Хонды.

Только сегодня Honda выпустила официальный пресс-релиз по поводу новой эмблемы: светящая буква «H» без рамки отныне будет олицетворять всё автомобильное подразделение, ей украсят дилерские центры и все прочие «точки взаимодействия с клиентами». При этом чисто «углеводородные» модели Honda сохранят прежнюю эмблему в рамке, а новую эмблему получат только электромобили и большинство гибридных моделей, которые начнут выходить на рынок в 2027 году. Короче говоря, полной замены не будет.

Таким образом, главными носителями новой эмблемы будут «электрички» 0 Series. Первые представители семейства 0 Series должны встать на конвейер в этом году на американском заводе Honda EV Hub в штате Огайо — это среднеразмерный кроссовер Honda 0 SUV и крупный однообъёмник Honda 0 Saloon. В 2027 году семейство пополнит компактный кроссовер начального уровня — Honda 0 α, далее до 2030 года в составе семейства 0 Series должны выйти большой трёхрядный кроссовер, ещё один компактный кроссовер, маленький кроссовер и компактный седан.

