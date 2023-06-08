Рамный кроссвэн Daihatsu Terios пережил рестайлинг, впереди премьера брата от Toyota

Трехрядной модели Daihatsu подправили внешность, интерьер же почти не изменился. Родственная Тойота, скорее всего, обновится в том же ключе.

Нынешние близнецы Daihatsu Terios и Toyota Rush дебютировали под конец 2017 года. Со сменой поколений модели сохранили рамную конструкцию и задний привод, сами производители относят их к сегменту SUV, хотя машины больше похожи на минивэны. Так вот теперь пришло время рестайлинга: первым представлен посвежевший кроссвэн Daihatsu, его премьера прошла в Индонезии.

Было — стало

Итак, радиаторная решетка Terios отныне разделена надвое: у базовой версии верхняя часть лишена какого-либо декора, у исполнений подороже на ней красуются хромированные «штрихи». Еще заменили передний бампер (дорогим вариантам положены диодные «клыки» ходовых огней), а на заднем появились новая накладка и блестящие «уголки», плюс светоотражатели сделали вертикальными. Особняком стоит топовый Daihatsu Terios R Custom – у такого кроссвэна более внушительный обвес и красные акценты.



Зеленый кроссвэн — топовый Daihatsu Terios R Custom, серебристый — среднее исполнение, белый — базовая версия 1 / 3 Зеленый кроссвэн — топовый Daihatsu Terios R Custom, серебристый — среднее исполнение, белый — базовая версия 2 / 3 Зеленый кроссвэн — топовый Daihatsu Terios R Custom, серебристый — среднее исполнение, белый — базовая версия 3 / 3

После рестайлинга длина выросла на 20 мм до 4455 мм, колесная база – прежние 2658 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм. Для модели предусмотрены 16- или 17-дюймовые колеса.



Семиместный интерьер теперь почти полностью черный, а на передней панели Terios R Custom вдобавок появились мягкие вставки. Кроме того, топовый вариант получил шесть подушек безопасности. В списке оборудования еще значатся беспроводная зарядка для смартфона (тоже новинка, площадку встроили в центральный подлокотник), кондиционер и мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном.

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Техника прежняя. Daihatsu Terios оснащается бензиновым «атмосферником» 2NR-VE 1.5 мощностью 104 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Полный привод не предусмотрен.

В Индонезии рестайлинговый Terios стоит от 15 800 до 20 400 долларов. Позже такая модель доберется и до других стран Юго-Восточной Азии.

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Модернизированный родственный кроссвэн Toyota Rush представят в ближайшее время (модель Тойоты также продают на Ближнем Востоке), а следом подтянется еще один доработанный брат – малазийский Perodua Aruz.

