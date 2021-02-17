Рамный внедорожник Ford Expedition стал доступнее, лишившись третьего ряда

Ford выпускает Expedition с 1996 года, актуальное четвёртое поколение модели было представлено в 2018 году. Продажи рамного внедорожника по итогам 2020-го снизились: дилеры бренда реализовали на домашнем рынке 77 838 экземпляров, что на 12,4% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, соперник Chevrolet Tahoe за тот же период разошёлся тиражом 88 238 машин (-12,8%). Спад в обоих случаях можно объяснить последствиями пандемии коронавируса.

На фото: Ford Expedition XL STX

Если Tahoe относительно недавно сменил поколение, то внедорожнику Ford это пока не светит, однако модель в скором времени получит обновление. В прошлом месяце фотошпионы уже ловили замаскированные прототипы «посвежевшего» Ford Expedition: машины были пойманы во время дорожных тестов.

Пока что до презентации новинки далеко (дебют намечен на конец этого – начало следующего года), так что в компании решили повысить интерес к текущей версии модели. С этой целью в компании создали новую базовую версию XL STX. Такой вариант лишился третьего ряда сидений, то есть у неё может быть только салон, рассчитанный на пятерых седоков. Кроме того, отделку кресел кожей заменили на более дешёвую тканевую обивку, а максимально доступный размер колёсных дисков – 18 дюймов (а не 22, как у актуальных дорогих комплектаций). Ещё в салоне исполнения «попроще» нет самозатемняющегося зеркала заднего вида.



В список оснащения Ford Expedition XL STX входят мультимедийная система Sync 3 с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов, wi-fi-роутером и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto; а также сидение водителя с электрорегулировками в восьми направлениях, трёхзонный климат-контроль, четыре USB-разъёма и четыре же 12-вольтовых розетки.

У XL STX система полного привода с электромеханическим самоблоком на задней оси. Новую базовую версию Ford Expedition можно заказать только с 380-сильной «турбошестёркой» EcoBoost объёмом 3,5 литра (максимальный крутящий момент – 637 Нм). Этот двигатель работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоит отметить, что у исполнений «побогаче» в линейке также присутствует 406-сильная версия того же мотора (651 Нм).



В результате всех изменений Форду удалось снизить начальную стоимость модели примерно на 3 тыс. долларов. Так, стартовый ценник Expedition XL STX оказался равен 49 995 долларов, что эквивалентно примерно 3,7 млн рублей по текущему курсу. Сейчас дилеры марки на домашнем рынке уже принимают заказы на новинку. Стоимость бывшей начальной версии – XLT – стартует с отметки 54 810 долларов (4,05 млн рублей).

Напомним, особой популярностью в США пользуется другая модель Ford – пикап F-series: в 2020 году грузовик разошёлся здесь тиражом в 787 422 экземпляра (-12,2%). У него есть топовая версия – F-150 Raptor – её в компании представили недавно. Позже стало известно, почему это исполнение было решено оставить без полуторной кабины .

