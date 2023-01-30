Раскрыта вторая модель Omoda для России – это седан Chery Arrizo 5 Plus

В продажу «четырехдверка» должна поступить уже в этом году. Для российской версии пока заявлен лишь один двигатель.

В родном Китае Omoda – это лишь новая серия марки Chery, ее первенцем стал вполне себе оригинальный кроссовер с «пятеркой» в названии (полное имя в КНР – Chery Omoda 5), он стартовал в прошлом году. А вот в России материнская компания решила превратить Омоду в отдельный бренд: наш паркетник зовется C5. Между тем еще на стадии анонса SUV российский офис Чери объявил, что линейку новой марки пополнит седан. А затем местное подразделение намекнуло на то, какой может оказаться «четырехдверка». И вот выяснилось, что модель уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Так что теперь сомнений не осталось – под брендом Omoda в РФ появится седан Chery, который на родине известен как Arrizo 5 Plus, а в Бразилии это Arrizo 6 Pro. Напомним, в Поднебесной Плюс дебютировал в 2020 году, он «вырос» из прежнего «просто» Arrizo 5.

Omoda S5 1 / 3 Omoda S5 2 / 3 Omoda S5 3 / 3

Согласно ОТТС, у нас «четырехдверку» будут продавать как Omoda S5. Бразилию мы упомянули не зря: российский Омода-седан внешне повторит «их» мягкогибридную версию, у нашего исполнения аналогичные радиаторная решетка и передний бампер. Размеры Omoda S5: длина – 4644 мм, ширина – 1814 мм, высота – 1493 мм, колесная база – 2650 мм. Исходный Chery Arrizo 5 Plus для Китая чуть ниже, но по остальным габаритам он превосходит российскую модель: 4680/1825/1490 мм, расстояние между осями – 2670 мм (бразильский Arrizo 6 Pro в целом совпадает с версией для РФ). Как бы то ни было, седан является одноклассником Kia Cerato и Hyundai Elantra.



Chery Arrizo 6 Pro для Бразилии 1 / 4 Chery Arrizo 6 Pro для Бразилии 2 / 4 Chery Arrizo 6 Pro для Бразилии 3 / 4 Chery Arrizo 6 Pro для Бразилии 4 / 4

В России для модели пока заявлен только один мотор, причем без гибридного довеска: это бензиновый «атмосферник» SQRE4G15C 1.5 мощностью 113 л.с. (138 Нм), который сочетается с вариатором. Двигатель может «питаться» АИ-92. В Китае седан Chery предложен с тем же движком, но он мощнее (116 л.с. и 143 Нм), а еще на родине марки Arrizo 5 Plus можно приобрести с «турбочетверкой» 1.5 (156 л.с., 230 Нм).



Chery Arrizo 5 Plus для Китая. На родине у седана два варианта оформление передней части 1 / 4 Chery Arrizo 5 Plus для Китая. На родине у седана два варианта оформление передней части 2 / 4 Chery Arrizo 5 Plus для Китая. На родине у седана два варианта оформление передней части 3 / 4 Chery Arrizo 5 Plus для Китая. На родине у седана два варианта оформление передней части 4 / 4

В списке оборудования нашей версии значатся обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений, люк в крыше, камера заднего вида, парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль.



В РФ машины будут поставлять напрямую из Китая.

Между тем ранее российский офис также пообещал, что, помимо кроссовера Omoda C5 и седана, в линейке марки будет еще один SUV, но подробностей о втором паркетнике пока нет. По плану, новые модели бренда в РФ представят к лету текущего года. Ну и отметим, что за кросс Omoda C5 сегодня просят минимум 2 429 900 рублей (без учета акций).