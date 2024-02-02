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  • Рассекречен кроссовер Changan Uni-Z – это «престижный» Oshan Z6 с новым дизайном

Рассекречен кроссовер Changan Uni-Z – это «престижный» Oshan Z6 с новым дизайном

02.02.2024 230 0 0

На домашний рынок паркетник выйдет в ближайшее время. По предварительным данным, на родине модель будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида, при этом производитель сертифицировал и чисто бензиновую версию.

Компания Changan официально объявила о расширении своей линейки Uni в Китае: к лифтбеку Uni-V и кроссоверам Uni-T и Uni-K скоро присоединится паркетник Uni-Z. Причем пятидверка не разработана с нуля – это Oshan Z6 с новым дизайном. Напомним, принадлежащее Changan подразделение Oshan изначально занималось выпуском простеньких легковушек и коммерческого транспорта, а в 2018 году его превратили в отдельный бренд для относительно престижных машин. Но теперь от концепции «премиума», видимо, решено отказаться, ведь Oshan Z6 стал третьей моделью, которую перевели в гамму материнской марки: ранее эмблемы Changan получили паркетники Oshan X7 Plus и X5 Plus.

Changan Uni-Z
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Changan Uni-Z
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Changan Uni-Z
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Changan Uni-Z
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Внешне Changan Uni-Z отличился от исходного кросса оформлением передка и кормы. Так, паркетник получил новую радиаторную решетку со множеством блестящих L-образных элементов, еще подретушировали передний бампер. Кроме того, заменили задние фонари, вдобавок они теперь объединены светящейся плашкой. К слову, кроссовер уже сертифицировали, так вот согласно документам минпрома КНР, длина осталась прежней – 4699 мм. При этом некоторые местные СМИ почему-то пишут, что у Uni-Z этот показатель составляет 4730 мм. Колесная база точно не изменилась – 2795 мм.

Changan Uni-Z на фото минпрома КНР. Правда, в сертификате кросс носит индекс Z6 — видимо, окончательно имя утвердили позже
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Changan Uni-Z на фото минпрома КНР. Правда, в сертификате кросс носит индекс Z6 — видимо, окончательно имя утвердили позже
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Changan Uni-Z на фото минпрома КНР. Правда, в сертификате кросс носит индекс Z6 — видимо, окончательно имя утвердили позже
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Changan Uni-Z на фото минпрома КНР. Правда, в сертификате кросс носит индекс Z6 — видимо, окончательно имя утвердили позже
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Салон перекроили, тут новые руль, передняя панель и карты дверей, по центру красуется более крупный тачскрин мультимедийной системы. А вместо третьего экрана – у основания лобового стекла – отныне размещен некий светящийся элемент, но его назначение пока непонятно.

Changan Uni-Z
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Changan Uni-Z
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Changan Uni-Z
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Changan Uni-Z
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Changan Uni-Z
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Changan Uni-Z
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По предварительной информации, в Китае Changan Uni-Z предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на базе бензинового атмосферника 1.5 (98 л.с.). При этом в сертификате была заявлена и «традиционная» версия с полуторалитровой же турбочетверкой мощностью 188 л.с. – не исключено, что чисто бензиновый кросс будут продавать только на экспортных рынках.

Oshan Z6
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Oshan Z6
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Oshan Z6
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Полноценную премьеру Uni-Z справит до конца первого квартала. Китайские медиа прочат модели стартовый ценник в 150 000 юаней, что эквивалентно примерно 1 880 000 рублей по актуальному курсу. Гибридный Oshan Z6 (у него установка на базе турбомотора 1.5) сейчас стоит от 155 800 юаней (1 953 000 рублей), цена чисто бензинового Ошана с 1.5T начинается с отметки 99 900 юаней (1 252 000 рублей).

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