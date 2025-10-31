Новинки ×

Рассекречен новый «оспортивленный» кроссовер Hyundai Venue N Line

31.10.2025 63 0 0

Такой паркетник корейской марки появится в продаже на рынке Индии на следующей неделе, 4 ноября 2025 года. Цены станут известны позже, однако дилеры уже принимают заявки.

Hyundai Venue появился в 2019 году, а полноценный рестайлинг этот компактный кроссовер пережил в 2022-м. Основным рынком для этой модели является Индия, причём здесь паркетник корейской марки стабильно входит в ТОП-15 самых востребованных автомобилей. Так, за первые три квартала 2025 года Hyundai Venue разошёлся на индийском рынке тиражом 81 650 экземпляров (на 6% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года).

На фото: Hyundai Venue N Line (версия для рынка Индии)

Индийское подразделение рассекретило Hyundai Venue второй генерации на прошлой неделе, а теперь этот же офис показал новый «оспортивленный» вариант паркетника с прибавкой N Line к названию. Такая версия получила ряд внешних отличий от «обычного» маленького SUV.

Так, у Venue N Line другая, более узкая радиаторная решётка с рисунком из иных полых горизонтальных штрихов и шильдиком с названием версии сбоку. Под узкой светящейся линией, которая соединяет фары через всю ширину передней части, тоже есть дополнительные горизонтальные штрихи. Ещё у такого паркетника иначе оформлена нижняя часть заднего бампера с интегрированным в него воздухозаборником.

В профиль можно разглядеть контрастные ярко-красные вставки, а также оригинальные 17-дюймовые двухцветные колёсные диски с эмблемой подразделения N на ступицах. За пятиспицевыми «катками» «оспортивленного» кроссовера видны красные тормозные суппорты.

Корма Hyundai Venue N Line отличается от «просто» Venue второй генерации за счёт разделённого надвое более агрессивного спойлера в верхней части багажной двери и дополнительных «пикселей» в «монофонаре». По-другому оформлена нижняя часть заднего бампера с тонкими полосками светоотражателей и сдвоенными патрубками выхлопной системы.

Отличия есть и в интерьере. Салон имеет отделку в чёрном цвете с контрастными ярко-красными вставками и прострочкой, в том числе на трёхспицевом рулевом колесе с физическими кнопками и на рычаге коробки передач (на них ещё есть фирменные знаки подразделения N). Помимо этого, паркетнику достались алюминиевые накладки на педали и подсветка Sunrise Red.

На фото: салон Hyundai Venue N Line

Как и у стандартной версии, Venue N Line положено горизонтальное изогнутое табло, которое объединяет в себе виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы, диагональ каждого дисплея равна 12,3 дюйма. Кроссовер получил также акустическую систему Bose с восемью динамиками и комплект систем безопасности ADAS второго уровня.

Техника у «оспортивленного» кроссовера стандартная, но вариант только один: под капотом располагается 1,0-литровая бензиновая турботройка Kappa, отдача которой составляет 120 л.с. В пару ей предлагается либо шестискоростная механика, либо семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Отметим, «обычному» Venue второго поколения положены ещё бензиновый атмосферник 1.2 MPI (83 л.с.) и турбодизель 1.5 CRDi (116 л.с.).

Старт продаж как стандартных версий Hyundai Venue, так и варианта N Line намечен в Индии на 4 ноября 2025 года, тогда же станут известны цены.

кроссовер Южная Корея Индия авторынок новинки Hyundai Hyundai Venue

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автотовары Как найти запчасти для иномарки в 2026 году: три проверенных способа Российские автовладельцы столкнулись с серьезными трудностями при поиске оригинальных запчастей для иномарок. Из-за сокращения ассортимента европейских, японских, корейских и американских ав... 44 0 0 31.10.2025
Статьи / Практика Отмыть, собрать и смазать: как правильно перебрать тормозные суппорты Самые простые по конструкции и оттого самые распространенные тормозные суппорты – это суппорты с плавающей скобой. Их полный ребилд, крайне желательный на любом немолодом автомобиле, можно п... 273 1 2 31.10.2025
Статьи / Авто и технологии Холодный старт: дружба с авто начинается с масла Когда температура падает ниже нуля, двигатель подвергается значительным нагрузкам в первые секунды после запуска – металл сжимается, масло густеет, детали двигателя работают практически «всу... 1104 0 0 30.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14897 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13408 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12765 18 2 16.10.2025
Обсуждаемое
13 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12...
12 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
11 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
Новые комментарии
Change privacy settings