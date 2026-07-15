Рассекречен Volkswagen ID. Cross: техника и салон от ID. Polo, но внешность своя

Стартовая цена нового полностью электрического кроссовера немецкой марки уже известна: в Европе она составляет 27 995 евро, что эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу.

Концепт Volkswagen ID. Cross дебютировал в начале осени 2025 года, в марте показался замаскированный прототип, а теперь немецкий производитель полностью рассекретил одноимённый серийный SUV. Напомним, новинка призвана стать альтернативой «углеводородному» автомобилю VW T-Cross. Ближайшим родственником ID. Cross является хэтчбек ID. Polo, премьера которого прошла в конце апреля 2026-го.

На фото: Volkswagen ID. Cross

Паркетник Volkswagen ID. Cross получил собственную внешность, которая, тем не менее, оформлена в актуальном фирменном стиле марки. Модель получила традиционный пятидверный кузов, обычные дверные ручки и наружные зеркала, полноценные рейлинги на крыше, а также декоративный элемент из трёх больших штрихов в цвете кузова на чёрных задних стойках крыши.

Кроссовер получил светодиодную головную оптику, которая визуально объединена с заглушкой на месте радиаторной решётки, при этом фары соединены широкой светящейся полоской, по центру которой находится подсвечиваемый логотип марки. Ещё ID. Cross снабдили пластиковым обвесом по периметру кузова, включая широкие округлые накладки на колёсные арки, а также серебристые вставки в нижней части переднего и заднего бамперов. Ещё корму украсили лаконичным спойлером и «монофонарём», как у «зелёного» Поло.

Габаритная длина Volkswagen ID. Cross составляет 4153 мм (по сравнению с нынешним VW T-Cross – на 18 мм больше), ширина – 1794 мм (на 12 мм больше), высота – 1581 мм (на 5 мм меньше), расстояние между осями – 2601 мм (на 50 мм больше). У нового кроссовера объём багажника равен 475 литрам, со сложенным вторым рядом сидений грузовое пространство увеличивается до 1345 литров. Предусмотрен и дополнительный 22-литровый отсек для хранения под капотом. Дорожный просвет – 140 мм.

На фото: салон Volkswagen ID. Cross 1 / 2 На фото: салон Volkswagen ID. Cross 2 / 2

Салон, рассчитанный на пятерых седоков, отделан тканью и оформлен так же, как у ближайшего родственника. Модели досталось двухспицевое рулевое колесо со «сплюснутым» с двух сторон ободом и физическими кнопками, они же предусмотрены для блока управления климатической установкой. ID. Cross получил двухэтажный тоннель с устройством для беспроводной зарядки смартфонов.

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На передней панели с подсветкой установлена пара сравнительно небольших дисплеев. Один из них исполняет роль виртуальной приборки, его диагональ равна 10,25 дюйма. А по центру находится тачскрин информационно-развлекательной системы (на 12,9 дюйма). На центральном тоннеле имеется крутящийся регулятор, с помощью которого можно менять громкость звука, выбирать станцию или музыкальный трек.

Volkswagen ID. Cross разделил с ID. Polo модульную платформу MEB+, а также технику. Ёмкость «младшей» литий-железо-фосфатной тяговой батареи равна 37 кВт*ч. С ней у стартовой версии Trend запас хода на одной зарядке равен 317 км (по циклу WLTP), у Life / Style – 306 км; на пополнение с 10 до 80% на станциях быстрой зарядки требуется примерно 23 минуты. У «старшего» никель-марганцево-кобальтового аккумулятора ёмкость равна 52 кВт*ч, дальнобойность – 427 км, на аналогичную «дозаправку» требуется около 24 минут.

У Volkswagen ID. Cross привод только передний, то есть ему положен один электромотор, установленный на передней оси. Стартовый вариант оснащается 116-сильным электродвигателем, средний – 135-сильным, а топовый кроссовер снабдили электромотором с отдачей в 211 л.с. В первом случае на разгон с места до «сотни» кроссоверу требуется 11 секунд, во втором – 9,8 секунды, в третьем – 7,1 секунды. Максимальная скорость для первых двух исполнений ограничена на отметке 150 км/ч, для топ-версии – 160 км/ч.

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Сегодня, 15 июля, дилеры в Германии начали собирать предзаказы на новинку. Стартовая цена Volkswagen ID. Cross уже известна: в Европе за него просят не менее 27 995 евро, что эквивалентно примерно 2,49 млн рублей по текущему курсу. На старосветском рынке новинке придётся побороться за покупателей с Kia EV2 (начальный ценник – 26 600 евро или около 2,37 млн рублей) и Renault 4 (стоимость стартует с 26 370 евро или около 2,35 млн рублей).