Рассекречен кемпер Skoda Roadiaq, созданный на базе кроссовера Enyaq

Skoda Enyaq – это полностью электрический кроссовер, в основу которого легла фольксвагеновская модульная платформа MEB. Презентация модели и её «заряженной» версии RS прошла в сентябре 2020 года. Позже гамму пополнили их модификации с купеобразным кузовом. А в прошлом месяце семейство расширилось за счёт топовых исполнений Enyaq Laurin & Klement, которые получили новую технику, другой декор и, конечно, богатое оснащение.

На фото: концепт Skoda Roadiaq

Skoda продолжает показывать концептуальные автомобили, разработанные студентами академии компании, расположенной в Млада-Болеславе. В этом году ученики решили взять за основу электрокроссовер Enyaq 80x Sportline: на его основе был создан кемпер, которому дали имя Roadiaq. В основу названия концепта легло слово Road (в переводе с английского – «дорога»): по задумке разработчиков, этот «мобильный офис» подойдёт для жизни и работы в дороге. Буква «q» является отсылкой к названиям всех актуальных кроссоверов чешского бренда.



В проекте приняли участие 29 учеников, которые в общей сложности потратили на работу более двух тысяч часов. Студенты весьма ощутимо изменили кузов и салон паркетника. Так, Skoda Roadiaq получил пластиковую надстройку на металлическом каркасе, которая расположена в верхней части электромобиля. Изменения коснулись крыши и багажной двери, но не боковин, так что длина и ширина остались прежними (4649 и 1879 мм соответственно). Высота же увеличилась до 2050 мм, ещё у шоу-кара подросла колёсная база – до 2770 мм, а дорожный просвет был увеличен до 190 мм.



Кузов концептуального кемпера имеет двухцветный бело-зелёный окрас, ещё модель получила 21-дюймовые колёсные диски. Заднюю дверь с левой стороны превратили в заглушку и лишили её наружной ручки. Ещё слева имеется разъём для подключения к бытовой сети кемпинга. В крышу концепта интегрированы солнечные батареи, кроме того, в комплекте имеется складной тент, который можно использовать во время стоянки.



На фото: салон концепта Skoda Roadiaq

Переднюю часть салона трогать не стали, а вот заднюю переделали весьма ощутимо. Здесь у Roadiaq установлена кровать, небольшая кухня с плитой, раковиной, кофеваркой, отсеками для хранения посуды. Имеются складные стол и стулья. Также в этой зоне салон «мобильного офиса» приспособлен для «цифровой работы» – есть рабочий стол, выход в интернет, 27-дюймовый экран, беспроводные клавиатура и мышь.



Технику студенты трогать не стали, так что Skoda Roadiaq имеет полный привод и оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному на каждой оси). Её совокупная отдача составляет 265 л.с., а ёмкость тяговой батареи равна 82 кВт*ч. У «донора» запас хода на одной зарядке составляет 460 км, однако у концепта с переделанным кузовом этот показатель наверняка меньше.



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Тем временем, марка Skoda сейчас занимается разработкой нового Kodiaq. На днях производитель опубликовал свежие официальные фотографии замаскированного прототипа, а также ряд технических подробностей.

