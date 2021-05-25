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  • Растерявший покупателей Citroen C3-XR ещё раз обновлён: агрессивнее снаружи и спокойнее внутри

Растерявший покупателей Citroen C3-XR ещё раз обновлён: агрессивнее снаружи и спокойнее внутри

25.05.2021 93 0 0

Бюджетный паркетник французской марки разжился цифровой «приборкой», двигатель же, по предварительным данным, «придушили». В продажу рестайлинговая модель поступит грядущим летом.

 

«Пятидверка» Citroen C3-XR с «внедорожным» обвесом, которую сама марка относит к сегменту SUV, дебютировала в 2014-м. Модель продают только в Китае, там же налажено производство – за выпуск отвечает СП Dongfeng Citroen. В основе паркетника лежит старая «тележка» PF1, на которой также построены седаны Citroen C-Elysee/Peugeot 301 (они когда-то были представлены и в РФ, наш рынок «четырехдверки» покинули из-за низкого спроса). Лучшим годом для Citroen C3-XR, по данным CarSalesBase, стал 2016-й, тогда в Поднебесной реализовали 73 461 экземпляр. Однако затем продажи начали стремительно падать: результат 2017-го – уже 24 555 единиц, 2018-го – 15 978 штук. Два года назад кросс пережил рестайлинг, но и тот не помог – в 2020-м выбор на C3-XR остановили лишь 2904 клиента (-46% по сравнению с 2019-м). Однако Citroen не собирается отказываться от модели: паркетник еще раз обновлен. На фото китайского минпрома такой C3-XR засветился еще в апреле, теперь же кросс показали местным журналистам, вдобавок опубликованы фирменные изображения (увы, неважного качества).

Обновленный Citroen C3-XR

Итак, модели попытались придать более агрессивный внешний облик – машина обрела новую радиаторную решетку, сделанную в виде огромной трапеции. Также заменили передний бампер, на заднем появилась более рельефная нашлепка. Чуть иначе оформлены светодиодные ходовые огни, рейлинги на крыше теперь окрашены в черный цвет. А вот патрубки выхлопной системы больше не выставлены напоказ. Длина C3-XR выросла на 6 мм до 4288 мм, остальные габариты прежние: ширина – 1748 мм, высота – 1557 мм, колесная база – 2655 мм. 

Обновленный Citroen C3-XR
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Обновленный Citroen C3-XR
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Обновленный Citroen C3-XR
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Обновленный Citroen C3-XR
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Обновленный Citroen C3-XR
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Салон же, напротив, получился более спокойным, чем у предшественника, тут модернизированные передняя панель и центральный тоннель, дефлекторы обдува спрятаны в единую линию, кроме того, кроссу достался новый селектор коробки. А еще C3-XR получил цифровую «приборку». Как и прежде, в списке оборудования также значатся мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином, климат-контроль, камера заднего вида и многорежимная система контроля тяги Grip Control.

Обновленный Citroen C3-XR

О моторе в рамках презентации не рассказали. В документах сертификационного органа КНР была указана бензиновая «турботройка» 1.2 THP мощностью 116 л.с. Кстати, после первого рестайлинга на старте продаж C3-XR был доступен именно с этой версией турбомотора, плюс для кроссовера предлагался «атмосферник» 1.6 (117 л.с.). Но потом атмосферный мотор убрали совсем, а вместо 116-сильного варианта вернули 136-сильный 1.2 THP (такой у кросса был до реформ 2019-го), он-то и ставится на модель образца 2019 года. Актуальный паркетник укомплектован шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – скорее всего, она перешла и на рестайлинговую машину. Привод же в любом случае только передний.

В продажу обновленный Citroen C3-XR должен поступить в июле, цены пока не объявлены. Дорестайлинговый кросс стоит 108 900 – 118 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 245 000 – 1 360 000 рублей по текущему курсу.

Дореформенный Citroen C3-XR
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Дореформенный Citroen C3-XR
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Дореформенный Citroen C3-XR
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Дореформенный Citroen C3-XR
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Между тем у паркетника в Китае есть брат – кросс-седан C3L. «Четырехдверка» вышла на рынок в прошлом году, но покупателям она не приглянулась: согласно статистике CarSalesBase с мая 2020-го по март 2021-го седан разошелся тиражом всего в 563 экземпляра. Доживет ли Citroen C3L до рестайлинга – большой вопрос.

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