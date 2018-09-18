«Растянутый» Peugeot 508 нового поколения: крупнее прежнего седана

«Растянутый» Peugeot 508 нового поколения: крупнее прежнего седана

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Появились фотографии удлиненной версии флагманской модели французской марки. На рынок новая модификация выйдет в следующем году.

Мировую премьеру Peugeot 508 второй генерации справил на Женевском автосалоне в марте этого года. Модель перевели на платформу EMP2 (предшественник построен на «тележке» PF3), со сменой поколений «пятьсот восьмой» превратился из седана в лифтбек с безрамочными боковыми дверями. Новинка уже вышла на «старосветский» рынок, а в следующем году она доберется до Китая, причем «их» версия отличается от европейской (между прежними китайским и европейским вариантами разницы почти нет). Снимки и характеристики китайского Peugeot 508 второго поколения появились в базе министерства промышленности Поднебесной.

Peugeot 508L

Peugeot 508L

Китайцам предложат «растянутую» версию модели, она получила к названию приставку в виде литеры L. Длина «поднебесного» Peugeot 508 равна 4870 мм – это на 120 мм больше, чем у европейского лифтбека, и на 40 мм больше по сравнению с седаном первого поколения. Колесная база китайского «пятьсот восьмого» — 2848 мм, что на 55 мм больше, чем у «старосветской» новой модели (+31 мм по сравнению с первым седаном). Ширина Peugeot 508L составляет 1855 мм, высота – 1455 мм (у европейского лифтбека – 1859 и 1403 мм соответственно, у седана – 1828 и 1456 мм).

Peugeot 508L

Peugeot 508L

Передняя часть у китайского варианта такая же, как у «европейца», а вот корма другая: у задних фонарей поменяли «начинку», эмблему марки перенесли выше – под ней красуется надпись Peugeot. Кроме того, предназначенную для КНР модель, по предварительным данным, лишили безрамочных дверей. Также не исключено, что в Китае 508-й снова превратился в седан, правда, на фото этого не видно. Отметим, подобные метаморфозы для Поднебесной не редкость: например, Skoda Rapid там продают в четырехдверном кузове.

Peugeot 508L будет доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.6 и 1.8 мощностью 167 и 211 л.с. соответственно. Предполагается, что оба мотора работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Для европейского лифтбека Peugeot 508 предусмотрены бензиновый 1.6 PureTech (180 или 225 л.с.), дизель нового поколения 1.5 BlueHDi (130 л.с.) и знакомый дизель 2.0 BlueHDi (160 или 180 л.с.). У «старосветской» версии все моторы сочетаются с 8АКП, дизелю 1.5 еще положена шестиступенчатая «механика».

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Новый Peugeot 508 для Европы
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Новый Peugeot 508 для Европы
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Новый Peugeot 508 для Европы
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Новый Peugeot 508 для Европы

Для Китая производство «растянутого» Peugeot 508 налажено на местном заводе СП концернов PSA и Dongfeng (глобальный лифтбек выпускают во Франции). Скорее всего, за пределы «поднебесного» рынка такая модификация не выберется.

Напомним, европейцам скоро еще предложат универсал Peugeot 508 нового поколения. Более того, в октябре на Парижском автосалоне марка представит концептуальную «двухдверку», которая в будущем может перевоплотиться в Peugeot 508 Coupe.

Как сообщалось ранее, в России 508-й в кузове «универсал» не появится, а вот лифтбек до нашего рынка должен добраться в следующем году. Кстати, Kolesa.ru уже испытал Peugeot 508 нового поколения, все подробности – в нашем материале.

 

Теги: Авторынок , Новинки , лифтбеки , седаны , французская иномарка , французские автомобили , 508 , Peugeot
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