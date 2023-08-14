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  • Ремонт будет дольше: Mercedes-Benz и BMW отключили дилеров в РФ от программного обеспечения

Ремонт будет дольше: Mercedes-Benz и BMW отключили дилеров в РФ от программного обеспечения

14.08.2023 288 0 0

В частности, у официальных сервисов теперь нет доступа к онлайн-системам, с помощью которых ранее производилось техническое обслуживание и выявление проблем.

Немецкие премиальные марки ушли с российского авторынка ещё в прошлом году. В частности, Mercedes-Benz и BMW больше официально не поставляют машины в РФ, кроме того, они отказались от выпуска автомобилей на местных площадках. Напомним, производство автомобилей баварской марки было налажено на мощностях калининградского завода «Автотор», а у Мерседеса было собственное предприятие по выпуску легковушек в Подмосковье.

Все российские активы Mercedes-Benz купила Группа компаний «Автодом»: о закрытии этой сделки стало известно в конце апреля текущего года. В конце мая прошёл ребрендинг, в рамках которого АО «Мерседес-Бенц Рус» стало АО «МБ РУС». Отметим, у нового владельца осталось право осуществлять техническое обслуживание легковых автомобилей бренда, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.

Как сообщают «Известия», немецкий концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, с той же проблемой столкнулись и дилеры, обеспечивающие обслуживание машин BMW. Теперь стал ограничен их доступ к онлайн-системам, которые позволяют производить техническое обслуживание и выявлять проблемы ТС.

В «МБ РУС» отметили, что отключение российских дилеров от программного обеспечения Mercedes-Benz в некоторых случаях потребует больше времени на ремонтные работы. При этом в компании заверили, что продолжат обслуживать и ремонтировать автомобили бренда с учётом «накопленного опыта и знаний».

В издании отметили, что дилеры на сегодняшний день пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед клиентами. Для этого им приходится обходить ограничения с помощью стороннего программного обеспечения, а также техники, которая продаётся на маркетплейсах. Однако при этом сам термин «официальный дилер», по факту, теряет своё значение, добавил спикер издания.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэра, отключение дилеров в РФ от программного обеспечения может привести к проблемам с сигнализацией и кодированием ключей от машин немецких премиальных марок. Он пояснил, что теперь часть диагностики будет проводиться в офлайн-режиме, а в случае необходимости использования обходных путей, дилеры продолжат либо подключаться к сервисам через европейские IP-адреса, либо обратятся в другие фирмы, онлайн-сервисы, как правило, разрабатывают сторонние компании.

Напомним, АО «МБ РУС» занимается не только легковыми автомобилями, но и коммерческим транспортом: так, компания является эксклюзивным дистрибьютором малотоннажных и среднетоннажных шасси к﻿итайской марки Forland.

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