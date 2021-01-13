Renault Arkana и Kaptur прошли испытание суровым пробегом в условиях экстремального холода

Модели бренда Renault остаются одними из самых продаваемых в России, речь идёт в том числе о кроссоверах Arkana и Kaptur. Российский офис Рено решил в очередной раз доказать надёжность этих моделей, поэтому отправил их на суровое испытание: в экспедицию от Якутска до Магадана. В ходе путешествия участники посетили одну из самых холодных точек планеты – метеостанцию «Полюс холода» в Оймяконе.

Протяжённость пробега в экстремальных климатических условиях составила 2700 км: кроссоверы преодолели «Большое северное приключение» при температуре от минус 37 до минус 58 градусов (по Цельсию). За неделю участники экспедиции проехали по маршруту от Якутска до Магадана через Хандыгу, Оймякон, Томтор, Усть-Неру, Кадыкчан и Сусуман.



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В пробеге приняли участие полноприводные Renault Kaptur и купе-кроссоверы Renault Arkana, оснащённые турбомотором ТСе150, который идёт в комплекте с автоматической коробкой передач CVT X-Tronic. В ходе испытания двигатель отлично показал себя в условиях постоянной эксплуатации при экстремально низких температурах. В компании пояснили, что во все моторы было залито масло Castrol Edge 0W-40 RN 17 RSA с запатентованной технологией Fluid Titanium, разработанное специально для автомобилей Рено.



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Напомним, турбомотор ТСе150 начали устанавливать под капоты купе-кроссоверов Arkanа летом 2019 года, позже он появился и в гамме нового Kaptur. В общей сложности за полтора года было продано свыше 16 тыс. автомобилей с этим двигателем, при этом не было зафиксировано ни одного случая замены. Помимо этого, за прошедшее время появилось несколько автомобилей, владельцы которых успели немало проехать: машины преодолели пробег в 100 тыс. километров, с чем силовые агрегаты справились без проблем.

Все модели-участники в рамках пробега справились с ледовыми переправами через Лену, с ездой по заснеженным дорогам и сопкам с перепадом высот до 1200 метров над уровнем моря. Отметим, во время экспедиции все машины заправлялись топливом на местных АЗС.

В ходе испытания свой тест прошла и система дистанционного запуска двигателя Renault Start: с её помощью можно программировать несколько циклов прогрева мотора при температуре ниже минус 20 градусов. У Renault Kaptur и Arkana не было проблем с тем, чтобы самостоятельно осуществить холодный запуск после восьми часов стоянки на морозе (при температуре минус 52 градуса).

В суровых температурных условиях водителей Renault Arkana и Kaptur спасали в том числе зимние опции, такие как подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. А за быстрый прогрев салона отвечает электрический нагревательный элемент в контуре климатической системы: она позволила на протяжении всего маршрута сохранять комфортную температуру в машинах.



Согласно официальному сайту Renault, сейчас стартовая цена полноприводного Kaptur с ТСе150 стартует с отметки 1 425 000 рублей, а покупка Arkana с аналогичной «начинкой» обойдётся в 1 608 000 рублей.

